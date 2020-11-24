ميدو: نتائج المواجهات الأخيرة تمنح الزمالك الأفضلية في نهائي إفريقيا

يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق لنادي الإسماعيلي أن هناك شيئا واحدا يمنح الزمالك الأفضلية أمام الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.









ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وقال أحمد حسام ميدو مهاجم الزمالك المعتزل في مقابلة عبر قناة الزمالك: "ستكون مباراة صعبة وقوية، لكن هناك شيئا واحدا سيعطيه الأفضلية والثقة أمام الأهلي، وهي نتائج المواجهات الأخيرة بينهما".









وأردف:" لكن النهائي ستكون به معايير كثيرة، منها كيف ستبدأ المباراة، وكيف سيتم التعامل مع المواقف الصعبة خلال اللقاء، بالإضافة إلى التحضير النفسي من المدربين واللاعبين".









وواصل: "خسارة مباراة أو بطولة لن تنتقص من تاريخ الأهلي أو الزمالك، وهما فريقان كبيران جدًا".









وتحدث لاعب الزمالك المعتزل عن مشوار فريقه في بداية الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري الممتاز، حيث سيواجه كل من المقاولون العرب ثم سموحة ثم بيراميدز ثم الأهلي.









وأضاف: "بداية صعبة للزمالك في الدوري، لكنه فريق كبير وقادر على أن يهزم أي منافس في مصر وهو في حالته وتركيزه".









واختتم: "الموسم المقبل سيكون صعبًا لكن الزمالك يمتلك لاعبين كبارا يستطيعون الفوز بالدوري".







