ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الدولار بـ15.69 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 24-11-2020

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:03 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
Advertisements
هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية  "dmc، اليوم الثلاثاء 24- 11 -2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية .

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.67 جنيه للبيع و18.55 جنيه للشراء.

 سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 20.98 جنيه للبيع و20.85 جنيه للشراء


سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.18 جنيه للبيع و4.15 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 51.33 جنيه للبيع و51.93 جنيه للشراء

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " بلوم مصر، الأهلي اليوناني، ABC/القاهرة، العربي الإفريقي الدولي" ، بالأمس نحو 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه .

وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك المصرية من بينها " الأهلي المصري، مصر، الإسكندرية، الاستثمار العربي، قناة السويس، التجاري وفا، التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، التنمية  الصناعية، الإمارات دبي الوطني، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، سايب، العربي، الكويت الوطني، المشرق"؛ نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الاسلامي، عودة، البركة، أبوظبي التجاري" نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي إلي 16.07 جنيه للشراء و  16.17 جنيه للبيع.

وسجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في البنك الزراعي المصري نحو 16.09 جنيه لشراء و 16.19 جنيه للبيع.

ومع نهاية الأسبوع الماضي، ارتفع سعر الدولار في البورصات العالمية مقارنة بسلة العملات الأخري ببورصة لندن، وهو ما دعا وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ؛ لإنهاء بعض الإقراض الطارئ الذي يقدمه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) .

وينتاب المضاربون القلق حيال إنهاء برامج يعتقدون أنها تقوم بدور حيوي في طمأنة الأسواق، ونزلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياتها ،منذ التاسع من نوفمبر.

وقال مجلس الاحتياطي إنه "سيفضل أن تظل الحزمة الكاملة من التسهيلات الطارئة التي جرى إنشاؤها خلال الجائحة، تقوم بدورها المهم كمصد"، في مواجهة نادرة مفتوحة مع الحكومة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الدولار يسجل 15.70 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 15-9-2020

أسعار العملات الأجنبية بالأسواق اليوم الخميس 17-9-2020

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 18 -9-2020.. فيديو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 19 -9-2020

الدولار بـ 15.79 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 20-9-2020

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 22 - 9 - 2020

ترشيحاتنا

كنز الطبيعة ومتعة الزوار.. قصة الوادي الملون بنويبع مزار السائحين على مدار العام

علاج آلام الظهر والعمود الفقري

٢١٨ مرشحا يواصلون السباق الانتخابى لحسم جولة الإعادة لمجلس النواب

البطة وعيون صفية.. ألقاب أطلقها المصريون على ميتسوبيشي لانسر

بالدولار.. أنغام تصدم جمهورها بفستان غالي الثمن

اليوم..انطلاق الجلسة الحوارية للاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة بالمصري للدراسات الاقتصادية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاجات منزلية للمغص الكلوي

علامة تشير للإصابة وللتعافي من فيروس كورونا.. تعرف عليها

البطة وعيون صفية.. ألقاب أطلقها المصريون على ميتسوبيشي لانسر