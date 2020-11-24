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أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تعلن توصلها لاتفاق مع شركة مودرنا الأمريكية لتزويدها بلقاح كورونا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:14 م
المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
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سمر صالح
أعلنت المفوضية الأوروبية عن توصلها إلى اتفاق مع شركة مودرنا الأمريكية لتزويدها بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد او كوفيد19.

وفي سياق منفصل أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أهمية توفر لقاح لفيروس كورونا على مستوى العالم وتوزيعه بشكل عادل وخاصة الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل, مشيرة إلى أن أوروبا تسعى لشراء ملياري جرعة من اللقاح في نهاية 2021.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد افتراضيًا على هامش أعمال قمة قادة مجموعة العشرين الذي اختتم أعماله في الرياض مؤخرا بمشاركة رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه تم رصد مبلغ تمويلي بقيمة 38 مليار دولار لتقديم الدعم في مجال العلاج الطبي وسيتم العمل على تحريك هذه المبالغ.
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