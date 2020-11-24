بعد هجوم جدة.. الطاقة السعودية: عمليات توزيع الوقود تسير جيدًا ولا خسائر

أكدت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن العمليات في محطة توزيع الوقود في جدة تسير بشكل جيد وذلك في اعقاب الهجوم الإرهابي على منشأة نفطية حيوية، أمس الاثنين.





ونقلت شبكة العربية، عن مصادر مسؤولة بالوزارة السعودية قولها إن المملكة تمتلك شبكة إمدادات قوية ومواقع للتخزين الاستراتيجي.





وشددت الطاقة السعودية أن الاعتداء الإرهابي لم يتسبب بخسارة أي جزء من المنتجات البترولية.





وفي وقت سابق من اليوم، أكد مسؤول في شركة أرامكو السعودية أن العملاء لم يتأثروا بهجوم الحوثيين على المنشأة النفطية بجدة، مشيرا إلى أن الصهريج الذي تضرر في محطة التوزيع في جدة يمثل 10% من كل الوقود المخزن.





ووفقا لما ذكرته وكالة "رويترز"، نقلا عن المسؤول في الشركة: " لقد أظهرت أرامكو قدرتها على التعامل مع هجوم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية في جدة، والعملاء لم يتأثروا".





وأضاف المسؤول أن: "رجال الإطفاء استجابوا فورا وأخمدوا الحريق في 40 دقيقة"، موضحا أن "خزان واحد من أصل 13 أصيب بأضرار طفيفة ويضم 10% من طاقة منشأة جدة".





وكانت وكالة الأنباء ​السعودية​ "واس" نقلت يوم أمس عن مصدر مسؤول في ​وزارة الطاقة​، أن حريقا نشب في خزان للوقود بمحطة توزيع ​المنتجات​ البترولية شمال جدة، نتيجة اعتداء إرھابي عليه بقذيفة"، مؤكدا أنه "لم يسقط جراء ھذا الاعتداء إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن إمدادات شركة ​أرامكو​ السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر".





وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أعلن ثبوت تورط المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في الاعتداء الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة.





وأكد أن الاعتداء لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي.



