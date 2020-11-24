ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لسه خارج من السجن.. مسجل خطر يمزق شقيقته ويطعن زوجة أخيه في بولاق الدكرور

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:03 م
صدى البلد
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
أمرت نيابة بولاق الدكرور، بحبس عاطل متهم بتمزيق جسد شقيقته بـ 4 طعنات بسلاح أبيض "مطواة"، كما طعن زوجة شقيقه في بولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة .

وكان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، يفيد بقيام عاطل بقتل شقيقته والشروع في قتل زوجة شقيقه ببولاق الدكرور .

وأمر اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبها.

وكشفت التحريات، عن أن مشاجرة وقعت بين الفتاة المتوفاة، وشقيقها "عاطل"، أحضر الأخير على أثرها سلاحا أبيض لضربها، وعند محاولة زوجة شقيقة منعه، سدد لها عدة طعنات في البطن الصدر، حتى سقطت على الأرض وسط بركة من الدماء، قبل أن يواصل اعتداءه على شقيقته حتى تأكد من وفاتها، وفر هاربا.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي، مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم مصطفى مخلوف وكيل الفرقة، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع مشاجرة بين مسجل خطر وشقيقته بسبب وجود خلافات أسرية بينهما، وعلى أثرها أشهر سلاحًا أبيض "مطواة" وطعن شقيقته 4 طعنات بالصدر والبطن، وأثناء ذلك تصادف تواجد زوجة شقيقه، حيث طعنها هي الأخرى، وفر هاربا. 

وأشارت التحريات برئاسة العميد طارق حمزة، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى أن المتهم خرج حديثا من السجن عقب قضائه عقوبة الحبس في قضية سرقة بالإكراه، وأنه طلب من شقيقته إعطاءه مبلغا ماليا فرفضت ما أثار غضبه وانهال عليها طعنا بالمطواة وفي أثناء محاولة زوجة شقيقه التدخل لمنعه أصابها بعدة طعنات أيضا. 

وأعدت القوات مأمورية تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتمكنت من القبض على المتهم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم عرض المتهم على النيابة العامة التي أمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مطواة وقصة حب ومنطقة مهجورة.. تفاصيل اغتصاب موظفة على يد 4 ذئاب بشرية بالخانكة

عاش عزيزا ومات كريما.. ملاكم سكندري يدفع حياته ثمنا لشهامته

فى انتظار قرار الطب النفسي.. مرتكب مذبحة حدائق الأهرام يروى التفاصيل.. والنيابة تحبسه

انتحار مسجلة آداب تشاجرت مع قوادة.. وجريمة بسبب الزواج العرفي | ماذا حدث في القاهرة والجيزة

ترشيحاتنا

ترامب يعلن عن تحريك قضية كبيرة ضد «الانتخابات الأمريكية المزورة»

قرار جديد من موسيمانى قبل مواجهة الزمالك فى نهائى القرن

غيرة وخلاف وزواج رسمى.. 3 سيناريوهات لأزمة انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني.. تفاصيل

اتفاق مع إسرائيل لدخول الإماراتيين والبحرينيين للمسجد الأقصي من هذه البوابات

هل الحسد سبب لأن تكون الخلفة بنات فقط ؟.. شاهد رد الإفتاء

لـ 10 سنوات .. عرض خرافي من مانشستر سيتي لضم ميسي

Advertisements

إصابة جديدة بـ كورونا في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. شرط الكاف لتأجيل نهائى إفريقيا بين الأهلى والزمالك

قد يلحقان بمباراة الزمالك.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن وليد سليمان وكهربا

مش عايز حاجة بعديه.. أول رد فعل من عمرو دياب بعد أخبار انفصاله عن دينا الشربيني

5 حالات كورونا.. الكاف يجرى مسحة أخيرة لـ الأهلى والزمالك قبل نهائى إفريقيا

أمطار غزيرة ورياح في 20 منطقة بالجمهورية غدا.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدًا بمدارس البحيرة

خاص.. عبد الرحمن مجدي يفاضل بين الاهلي وبيراميدز بعد إنهاء علاقته بالإسماعيلي

تحرك جديد من الأولمبية لمنع مرتضى منصور من حضور نهائى إفريقيا .. مستند

مصادر لـ صدى البلد: مسحة لاعبي الأهلي في معسكر النهائي الأفريقي سلبية

فى أول لقاء لها.. درة توجه رسالة إلى زوجها هاني سعد ..شاهد

اتفاق مع إسرائيل لدخول الإماراتيين والبحرينيين للمسجد الأقصي من هذه البوابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية.. قصة إطلاق اسم الزعيم جمال عبد الناصر على أشهر شوارع موريتانيا

تحديثات كبيرة .. كيا تستعد لطرح كادينزا kia cadenza 2022 .. صور

تويوتا تطرح كامري هايبرد 2021 toyota camry .. صور