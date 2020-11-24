لسه خارج من السجن.. مسجل خطر يمزق شقيقته ويطعن زوجة أخيه في بولاق الدكرور

أمرت نيابة بولاق الدكرور، بحبس عاطل متهم بتمزيق جسد شقيقته بـ 4 طعنات بسلاح أبيض "مطواة"، كما طعن زوجة شقيقه في بولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة .





وكان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، يفيد بقيام عاطل بقتل شقيقته والشروع في قتل زوجة شقيقه ببولاق الدكرور .





وأمر اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبها.





وكشفت التحريات، عن أن مشاجرة وقعت بين الفتاة المتوفاة، وشقيقها "عاطل"، أحضر الأخير على أثرها سلاحا أبيض لضربها، وعند محاولة زوجة شقيقة منعه، سدد لها عدة طعنات في البطن الصدر، حتى سقطت على الأرض وسط بركة من الدماء، قبل أن يواصل اعتداءه على شقيقته حتى تأكد من وفاتها، وفر هاربا.





وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي، مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم مصطفى مخلوف وكيل الفرقة، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع مشاجرة بين مسجل خطر وشقيقته بسبب وجود خلافات أسرية بينهما، وعلى أثرها أشهر سلاحًا أبيض "مطواة" وطعن شقيقته 4 طعنات بالصدر والبطن، وأثناء ذلك تصادف تواجد زوجة شقيقه، حيث طعنها هي الأخرى، وفر هاربا.





وأشارت التحريات برئاسة العميد طارق حمزة، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى أن المتهم خرج حديثا من السجن عقب قضائه عقوبة الحبس في قضية سرقة بالإكراه، وأنه طلب من شقيقته إعطاءه مبلغا ماليا فرفضت ما أثار غضبه وانهال عليها طعنا بالمطواة وفي أثناء محاولة زوجة شقيقه التدخل لمنعه أصابها بعدة طعنات أيضا.





وأعدت القوات مأمورية تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتمكنت من القبض على المتهم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم عرض المتهم على النيابة العامة التي أمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.



