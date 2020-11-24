بعد إصابته بـ كورونا.. الجزائر تنفي وفاة الرئيس تبون.. وتؤكد: يستجيب للعلاج بشكل إيجابي

كشفت مصادر في الرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة استعداد الرئاسة لإعلان وفاة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مؤكدة أن الأخير يستجيب بشكل إيجابي للعلاج من فيروس كورونا.





وقال مصدر في الرئاسة الجزائرية لقناة "روسيا اليوم"، إن "الرئيس يستجيب للخطة العلاجية والتحسن مطرد لصحته، وهو متفائل جدا، وبدأ مرحلة النقاهة بعد العلاج".





ونفى المصدر الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول استعداد الحكومة الجزائرية لإعلان خبر وفاة تبون.





وأعلنت الرئاسة الجزائرية مطلع شهر نوفمبر الجاري، رسميا، عن إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بفيروس كورونا المستجد، وأنه نقل بطائرة خاصة إلى ألمانيا لتلقي العلاج.





وأوضحت في بيان أن تبون "يواصل تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد."





وأضاف البيان أن الفريق الطبي "يطمئن بأن السيد الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي".





وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بعثت برسالة إلى تبون أعربت فيها عن سرورها بتحسن حالته الصحية، متمنية له القوة والشجاعة في بقية فترة النقاهة.



