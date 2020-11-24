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فن

دائما مبسوط .. علي ربيع يهنئ كريم عفيفي بعيد ميلاده

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:01 م
على ربيع
على ربيع
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مصطفى كرم
هنأ الفنان علي ربيع عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صديقة كريم عفيفي بعيد ميلاده ال 33.

ونشر على ربيع صورة له مع كريم وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيب يا كيمو وعقبال مليون سنة وانت دايما مبسوط".. 

واعلن الفنان كريم عفيفى عن بدء تصوير دوره فى مسلسل "نجيب زاهى زركش" والذى يقوم ببطولته الفنان يحيى الفخرانى ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل. 

وعلق كريم عفيفى على صورة له من داخل اللوكيشن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : ""بسم الله توكلنا على الله، نجيب زاهي زركش، رمضان 2021".

المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال ويشارك في بطولته يحيى الفخراني، هالة فاخر، وإسلام إبراهيم، أنوشكا، ورامز أمير وكريم عفيفي، محمد محمود، أحمد خالد صالح، ومن إخراج شادي الفخراني.

وكان اخر اعمال كريم عفيفى فى المسرح عرض بعنوان "علاء الدين" والذى يشارك فى بطولته احمد عز وتارا عماد. 

يذكر أن برنامج “لايت شو” يسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، كما يقدم البرنامج تغطية كاملة لأكبر المهرجانات الفنية.
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