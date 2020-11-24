وزير الصحة الأسبق: نشاط الفيروسات يزيد في الشتاء.. والوقاية خير من العلاج

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن الرئيس السيسي يركز على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار كورونا، ولم ينسَ تقديم الشكر للأطقم الطبية التي تواجه فيروس كورونا. ضرورةالإجراءاتوالوقائية؛كورونا،ينسَللأطقم





وأضاف عادل العدوي، في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن نشاط الفيروسات يزيد في فصل الشتاء، وإجراءات الوقاية من كورونا هي نفس إجراءات الوقاية من فيروس الإنفلونزا .





وتابع عادل العدوي "على المواطنين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي"، مضيفا "كل وباء له منحنى وطبيعة كل منحنى تعلق بأشياء كثيرة منها الوضع المناعي والتحور الجيني أو ظروف مناخية".





وأضاف عادل العدوي "تاريخ علم الوبائيات يؤكد أن الفيروسات التنفسية تمر بموجات ولكن الوقاية المجتمعية والمجتمعات الواعية من شأنها أن يحدث تراجع وانخفاض في عدد إصابات كورونا".





وطالب الرئيس السيسي المصريين بممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة في ظل انتشار فيروس كورونا.





وقال الرئيس السيسي في كلمته للمصريين حول مستجدات فيروس كورونا "أسجل تقديرى للأطقم الطبية والحكومة وأسلوب إدارتها للأزمة وهناك لجنة متخصصة علمية تدير أزمة فيروس كورونا منذ ديسمبر الماضي".





وأضاف الرئيس السيسي "سيتم تدعيم اللجنة لدراسة أنسب لقاح يمكن التعاقد عليه واللقاح لن يكون متوفرا حتى يوليو المقبل".





ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الله سبحانه وتعالى في ختام حديثه للمصريين حول فيروس كورونا.





وقال الرئيس السيسي في كلمته للمصريين:" اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".





وأضاف الرئيس السيسي:" أعلم أن الله على كل شيء قدير واللهم أن اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها"، مضيفا "ربنا قادر على حمايتنا ويعافينا من كل شر وسوء".





وأكمل السيسي "وباء كورونا مازال متواجد والحرص لابد أن يكون مستمرا، ومن الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".





وتابع الرئيس "عندما اضطررنا لإدارة الموجة الأولى تم اتخاذ إجراءات كثيرة ولن نكرر الإجراءات الاحترازية إلا بتعاون المصريين واتباع الإجراءات الاحترازية على محمل الجد".