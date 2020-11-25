كل ما تريد معرفته عن مشروع الفصول المتنقلة بالمدارس

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هناك اتجاهًا لاستغلال ساحات مراكز الشباب ووضع فصول ذكية متنقلة بها بخدماتها، لتوفير الخدمة التعليمية للأطفال حتى سن 4 سنوات، وكذا استغلال عدد من الفصول في الدور الأرضي ببعض المدارس التي يتوافر بها فصول تسمح بذلك لتكون حضانة للأطفال، أو تركيب الفصول المتنقلة بهذه المدارس، وتقديم الخدمة للأطفال؛ وذلك بهدف العمل على سد العجز في هذه الفصول على مستوى الجمهورية.









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وكلف رئيس الوزراء بسرعة الاتفاق على آلية تطبيق هذه المقترحات، وكذا تكلفة تصنيع هذه الفصول المتنقلة، والطاقة التصنيعية للجهة المُصنعة، سواء كانت وزارة الإنتاج الحربي، أو الهيئة العربية للتصنيع؛ وذلك من أجل الإسراع في تنفيذ هذا المشروع، الذي سيُسهم في توفير الخدمة التعليمية والتربوية لمن يحتاجها، وكذا المساهمة في سد العجز بهذه الفئة التعليمية.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن الفصول المتنقلة : - يطلق على الفصول المتنقلة اسم الفصول الطائرة او الفصول الذكية

- هذه الفصول المتنقلة تشبه المباني المسبقة التجهيز التي يستخدمها المهندسون أثناء العمليات الإنشائية



-هذه الفكرة ستكون بمثابة حل مؤقت أو مرحلي لأزمة كثافات الفصول، لحين إتاحة الأراضي والمباني الثابتة". - يمكن تركيب هذه الفصول بسهولة نسبية على أرض فضاء لحل المشكلة في منطقة بعينها.-هذه الفكرة ستكون بمثابة حل مؤقت أو مرحلي لأزمة كثافات الفصول، لحين إتاحة الأراضي والمباني الثابتة".

- هذه الفصول الجديدة سهلة التركيب ، كأحد الحلول التكنولوجية والهندسية المبتكرة لتحسين بيئة التعلم خاصة في الأماكن عالية الكثافة

-هذه الفصول يحتوي كل منها على المستلزمات التعليمية

- كل فصل منها يصنف على أنه صديق للبيئة ومطابق لمواصفات السلامة والصحة المهنية

- يحتوي كل فصل على شاشات تفاعلية و"augmented reality" الواقع الافتراضي المعزز.

- يمكن وضعها في فناء المدرسة لإستيعاب الطلاب فوق الكثافة بالمدارس الحكومية والتجريبية

- يكون الفصل الطائر من "كرفان" مجهز بالشاشات الذكية للشرح إلي جانب مراوح للتهوية الجيدة ومقاعد للجلوس يقابلها "ديسك" للكتابة عليه وأنظمة إضاءة جيدة مناسبة

- يستوعب الفصل المتنقل أو الفصل الطائر بين 20 إلى 40 طالبًا .

- وزارة التربية والتعليم تعكف منذ فترة على دراسة المواقع الأولى بالدعم لتركيب هذه الفصول المتنقلة بها مشيرةً