ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أبطال أوروبا.. مانشستر يونايتد يكتسح بلدية إسطنبول برباعية

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:02 ص
فريق مان يونايتد
فريق مان يونايتد
Advertisements
مجدي سلامة
نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز على نظيره بلدية إسطنبول بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أهداف اللقاء في الدقيقة 7 عن طريق برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد ثم جاء الهدف الثاني لفريق الشياطين الحمر في الدقيقة 19 عن طريق فيرنانديز أيضًا ثم جاء الهدف الثالث للفريق الأحمر في الدقيقة 35 عن طريق ماركوس راشفورد من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني استطاع فريق بلدية اسطنبول تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول له في المباراة في الدقيقة 75 عن طريق توروتش لينتهي اللقاء بفوز الفريق المانشستراوي والحصول على النقاط الثلاث.

ثم جاء دانيال جيمس لاعب فريق مانشستر يونايتد بهدف رابع قبل لحظات من انتهاء المباراة في الدقيقة 92 من الوقت بدل الضائع لتعزيز الفوز .

وشهد اللقاء تقديم أداء متميز من جانب برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد مع فريقه حيث استطاع تسجيل هدفين في المباراة ومواصلة إحرازه الأهداف منذ انضمامه إلى الفريق الموسم الماضي ، كما شهدت تألق ماركوس راشفورد بعد تسجيله للهدف حيث قام بعمل مباراة رائعة وصنع هدفين لزملائه لكن الكرة لم تسكن الشباك.

وبعد هذا الفوز، احتل فريق مانشستر يونايتد صدارة المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط ، بينما احتل فريق بلدية إسطنبول المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وفي سياق آخر، قدم نادي مانشستر يونايتد عرضا رسميا إلى خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس، لاستعادة النجم البرتغالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة " ريكورد" البرتغالية، أن إدارة مانشستر يونايتد قدمت عرضا رسميا إلى خورخي مينديز من أجل عودة كريستيانو رونالدو إلى مسرح الأحلام، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

كانت تقارير صحفية، أشارت أن يوفنتوس يخطط للتخلص من رونالدو، خلال الصيف المقبل، بسبب الأزمة المالية، التي يمر بها.

وشارك رونالدو مع يوفنتوس في 5 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهما 6 أهداف، وصنع هدفا  وحيدا.

يذكر أن رونالدو سبق له اللعب في صفوف مانشستر يونايتد في الفترة من 2003 إلى 2009، ثم انتقل بعدها إلى صفوف ريال مدريد الذي لعب له حتى صيف 2018، لينتهي به المطاف في يوفنتوس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

راشفورد يسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في مرمى برايتون.. فيديو

سيناريو مجنون يقود مانشستر يونايتد لفوز قاتل على برايتون في الدوري الإنجليزي.. فيديو

ملخص مباريات وترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مواجهات اليوم

مانشستر يونايتد يحقق فوزًا كبيرًا على نيوكاسل 4-1 في الدوري الإنجليزي

نهاية المباراة.. مانشستر يفوز بهدفين لهدف على باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

تعادل سلبي في الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

التجاوز مرفوض.. رسالة عاجلة من أحمد موسى لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي القرن

كاف يخطر الزمالك بموعد المسحة الطبية

أخبار الفن.. وفاة والدة ياسمين رئيس.. حقيقة عودة شمس البارودي للتمثيل.. وإدانة زوج نانسي عجرم

هل المرور أمام المصلي يبطل الصلاة؟ الأزهر يجيب

هل تعود شمس البارودي إلى التمثيل مرة أخرى؟.. حسن يوسف يجيب

قرار عاجل من الإمارات بشأن رفع قيود كورونا عن المساجد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسبوسة بالكاسترد.. خطوة بخطوة

رفع المناعة أبرزها.. 5 فوائد لـ التوت على الصحة

تعرف على مواصفات دودج رام.. وحش البيك أب.. وسعرها في السوق المستعملة.. صور