أبطال أوروبا.. مانشستر يونايتد يكتسح بلدية إسطنبول برباعية

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز على نظيره بلدية إسطنبول بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.





وجاءت أهداف اللقاء في الدقيقة 7 عن طريق برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد ثم جاء الهدف الثاني لفريق الشياطين الحمر في الدقيقة 19 عن طريق فيرنانديز أيضًا ثم جاء الهدف الثالث للفريق الأحمر في الدقيقة 35 عن طريق ماركوس راشفورد من ضربة جزاء.





وفي الشوط الثاني استطاع فريق بلدية اسطنبول تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول له في المباراة في الدقيقة 75 عن طريق توروتش لينتهي اللقاء بفوز الفريق المانشستراوي والحصول على النقاط الثلاث.





ثم جاء دانيال جيمس لاعب فريق مانشستر يونايتد بهدف رابع قبل لحظات من انتهاء المباراة في الدقيقة 92 من الوقت بدل الضائع لتعزيز الفوز .





وشهد اللقاء تقديم أداء متميز من جانب برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد مع فريقه حيث استطاع تسجيل هدفين في المباراة ومواصلة إحرازه الأهداف منذ انضمامه إلى الفريق الموسم الماضي ، كما شهدت تألق ماركوس راشفورد بعد تسجيله للهدف حيث قام بعمل مباراة رائعة وصنع هدفين لزملائه لكن الكرة لم تسكن الشباك.





وبعد هذا الفوز، احتل فريق مانشستر يونايتد صدارة المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط ، بينما احتل فريق بلدية إسطنبول المركز الأخير برصيد 3 نقاط.





وفي سياق آخر، قدم نادي مانشستر يونايتد عرضا رسميا إلى خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس، لاستعادة النجم البرتغالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت صحيفة " ريكورد" البرتغالية، أن إدارة مانشستر يونايتد قدمت عرضا رسميا إلى خورخي مينديز من أجل عودة كريستيانو رونالدو إلى مسرح الأحلام، خلال الميركاتو الصيفي القادم.





كانت تقارير صحفية، أشارت أن يوفنتوس يخطط للتخلص من رونالدو، خلال الصيف المقبل، بسبب الأزمة المالية، التي يمر بها.





وشارك رونالدو مع يوفنتوس في 5 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهما 6 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.





يذكر أن رونالدو سبق له اللعب في صفوف مانشستر يونايتد في الفترة من 2003 إلى 2009، ثم انتقل بعدها إلى صفوف ريال مدريد الذي لعب له حتى صيف 2018، لينتهي به المطاف في يوفنتوس.



