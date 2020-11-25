المدير المالي السابق للكاف: سفر أحمد أحمد إلى العمرة كشف فساده

قال محمد الشريعي، المدير المالي السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن ظروف المعيشة قد تمنع البعض من محاربة فساد ما، وهذا ما حدث داخل الكاف.





وأضاف محمد الشريعي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" لم نكن نتوقع أو نتخيل قرار إيقاف أحمد أحمد لمدة 5 مواسم، لكننا حلمنا بذلك وتحقق يوم ميلاد نجلة عمرو فهمي، منذ يناير 2019 علمنا أن الكاف لم يعد مصريًا، رغم تواجد مقره على أرض مصر، وكنت أشعر أنا وعمرو فهمي إن دورنا قادم في الصدام مع أحمد أحمد".





وتابع: "أحمد أحمد كان يرغب في توزيع 140 مليون دولار، على الاتحادات الأهلية في أفريقيا، وكان يرغب في تحويل إعانات مالية لرؤساء الاتحادات في حساباتهم الشخصية، ورفضت تنفيذ القرار، ووديع الجريء طلب تحويل أموال الاعانة من الكاف على حسابه الشخصي، وأنا وعمرو رفضنا ذلك".





وعن الانتخابات المقبلة على مقعد رئاسة الكاف، قال: "لا يجوز أن يخوض انتخابات رئاسة الكاف واحد، من الذين أدوا العمرة على نفقة الاتحاد الأفريقي".



