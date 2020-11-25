صاحب تابوت الرعب.. «اندر تيكر» يكشف تفاصيل اعتزاله المصارعة.. شاهد

وتحدث «أندرتيكر» عن كواليس أخر مبارياته في المصارعة الحرة أمام إي جي ستايلز في عرض "راسل مينيا" الذي أقيم في شهر إبريل الماضي، وانتصر فيها اللاعب الملقب بـ الحانوتي، مشددًا أن عقده مازال ممتدًا لـ 5 أعوام وقد يقبل باللعب مرة أخرى في حالات الضرورة القصوى عندما يحتاجه فينس ماكمان رئيس اتحاد المصارعة.

ويبلغ «أندرتيكر» المصارعة الأمريكي من العمر 55 عامًا وقد ظهر لأول مرة في WWF في عام 1990 وكان يعمل على تحقيق الكثير من البطولات على مدار السنوات الماضية وقد جاء في آخر تصريحات له بأن الفيلم الوثائقي ساعده على اكتشاف ذلك وفتح عيني على الصورة الأكبر.





وسادت حالة من الحزن على محبي أسطورة المصارعة الحرة أندرتيكر عقب إعلان إعتزاله نظرا لارتباطه بأجيال كثيرة، خصوصا محبي المصارعة الحرة wwe وفيما يلي يرصد لكم موقع " صدي البلد الإخباري أبرز محطات أسطورة المصارعة الحرة أندرتيكر.





تصدر خبر اعتزال أندرتيكر موقع التواصل الاجتماعي «توتير» وأصبح الأكثر تداولا فى مصر والعالم بعد إعلان اعتزاله المصارعة منذ الساعات الماضية.





يعتبر «أندرتيكر» أحد أكبر مصارعي الاتحاد وهو المصارع الوحيد الذي ظهر في أول حلقة من راو وهو لا زال يعمل مع الاتحاد حتى اعتزاله.





بطل العالم 7 مرات





حصل أندرتيكر على حزام الاتحاد 4 مرات، وحزام العالم للوزن الثقيل 3 مرات، وحصل على بطولة الهاردكورد وبطولة الثنائي ست مرات وبطولة يو إس دابليو أي تيكساس تايتل وبطولة يو إس دابليو أي يونيفايد للوزن الثقيل بطل رويال رامبل 2007.