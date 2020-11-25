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فن

مصطفى فهمي برفقة زوجته في أحدث ظهور لهما.. شاهد

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:53 ص
مصطفى فهمي وزوجته
مصطفى فهمي وزوجته
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محمد بدران

نشرت الإعلامية فاتن موسى صورة جديدة لها تجمعها بزوجها الفنان مصطفى فهم، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 

وظهرت الإعلامية فاتن موسي بصحبة زوجها النجم مصطفى فهمي بإطلالة شتوية أنيقة نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات وعلقت على الصورة قائلة: "سهرة صحاب". 

وتزوجت الإعلامية فاتن موسى من الفنان مصطفى فهمي عام 2015 من دون إقامة حفل زفاف، بعد فترة قصيرة من طلاقه من الفنانة رانيا فريد شوقي.

وفي عام 2017 احتفل الإعلامية فاتن موسي من الفنان مصطفى فهمي بزفافهما بأحد المطاعم في بيروت بعد 3 سنوات من الزواج وارتدت فستان زفاف، بحضور العائلة والأصدقاء وأثار حفل الزفاف ضجة كبيرة في الوسط الفني.

كان أول ظهور لهما بعد زواجهما على السجادة الحمراء في حفل افتتاج مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وخطفت وقتها "فاتن" الأنظار بسبب أناقتها المميزة.

ويذكر أن تعدد زيجات مصطفى وكشف عن عددهم في أحد البرامج التليفزيونية وقال انه تزوج 3 مرات من إيطالية ومصرية ولبنانية، مؤكدا أن حياة الرجل تطلب وجود امرأة في حياته ومن الضروري يحترم ويقدر زوجته.

وأضاف الفنان مصطفى فهمي" خلال لقائه على قناة "أون" أن زوجته الإيطالية هي أم الأولاد وتعيش في مصر منذ صغرها حتى الآن مع والدها ووالدتها وهي تعتبر مصرية وتتحدث اللغة العربية ولديها أصحاب مصريين كثيرين.

وأوضح الفنان مصطفى فهمي" أنه بناء على تجاربه السابقة مع النساء يؤكد أن المرأة هي المرأة مهما كانت جنسيتها او اختلفت، إذا أرادت أن تحب الرجل وتهتم به ستفعل وإذا أرادت العكس ستفعل أيضا، مؤكدا أن الحياة الزوجية مبنية على التفاهم والحب بين الزوجين.

وكانت آخر أعمال الفنان  مصطفى فهمى كان مسلسل "مليكة"، وعرض فى رمضان الماضى تأليف محمد سليمان عبد المالك، من إنتاج سينرجي، وإخراج شريف إسماعيل، وإشراف أحمد نادر جلال.

مسلسل "مليكة" بطولة دينا الشربينى، ومصطفى فهمى، وعمر السعيد، ومحمد شاهين، ورامز أمير، وأحمد العوضى، وصفاء الطوخى، وندا بسيونى، وآية سماحة، ودانا حمدان، ومحمد حمدى، وإيمان الزيدى، ولمياء كرم.

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