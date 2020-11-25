أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي أمام الزمالك في نهائي أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن خطة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أمام الزمالك في نهائي "القرن" بدوري أبطال أفريقيا الجمعة المقبل.





وأضاف "شوبير" عبر أون تايم سبورتس: "تشكيل الأهلي سيتكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى ورباعي الدفاع معلول وهاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف".





وتابع: "موسيماني استقر على كل من أفشة والشحات وأجايي خلف المهاجم الوحيد مروان محسن، على أن يتولى السولية وأليو ديانج مهمة الارتكاز".





كما أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه لم يصل لمسئولي النادي الموافقة على حضور ألف مشجع من جماهير الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا .





وقال محمد مرجان في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس":" الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية يبذل مجهودا كبيرا في ملف الإصابات بكورونا وهناك مسحة اليوم "الأربعاء" ونتمني الاطمئنان على كل اللاعبين.





وتابع: "سنلتزم بالإجراءات الاحترازية وسلامة اللاعبين أهم من أي شيء، ونشكر أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا اجتماع العمومية".





وأضاف: "تمت الموافقة على اعتماد الشركات الخاصة باستاد الأهلي وشركة الخدمات السياحية بعد تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من قرارات وتم تخصيص 60 فدانا في فرع الشيخ زايد لبناء ملعب الأهلي الجديد ".





ويترقب عشاق كرة القدم، المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.





ولم يلتق الفريقان من قبل في نهائي بطولة قارية، باستثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي توج بها نادي الزمالك في جوهانسبرج الجنوب إفريقية، بهدف أحرزه أيمن منصور، ولكن تلك المباراة لا تقارن بنهائي البطولة الأقوى والأصعب في أفريقيا.. دوري الأبطال.





ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي في نصف النهائي، وأيضا وصول الزمالك بعد الفوز علي الرجاء المغربي في نصف النهائي، ليتقابل الفريقين يوم 27 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي استاد القاهرة.





وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربي بنتيجة "3-1"، في المباراة التي جمعت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .



