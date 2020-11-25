ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد انتقادات واسعة.. بايدن يرد: لن نكون ولاية أوباما الثالثة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:34 ص
الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب الجديد جو بايدن
Advertisements
قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن فترة حكمه لن تكون "ولاية ثالثة" للرئيس السابق باراك أوباما.

وذكر "بايدن" في حوار مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أنها "ليست ولاية أوباما الثالثة"، مُضيفًا "نحن في عالم مختلف تمامًا عمّا واجهناه في إدارتي أوباما وبايدن".

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب أنه يرغب أن تمثل إدارته جميع أطياف الشعب الأمريكي، مُتحدثًا عن أنه قد يعين جمهوريًّا صوَّت لمنافسه دونالد ترامب.

يأتي ذلك بعد إعلان بايدن عن المرشحين للمناصب العليا في حكومته، معظمهم ممن كانوا معه خلال فترة عمله نائبًا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وطالت انتقادات عدة الرئيس الأمريكي الجديد، بعد تعيينه عددًا من المسئولين السابقين بإدارة أوباما في مناصب قيادية.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أعلن عن أسماء أعضاء حكومته على رأسهم أنتوني بلينكن مرشحه لمنصب وزير الخارجية، والذي شغل منصب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس في عهد أوباما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عودة وجوه «أوباما».. سوزان رايس للخارجية.. وسيدة لوزارة الدفاع.. من هم المرشحون للمناصب القيادية في إدارة بايدن؟

فريق بايدن يتوقع إعلان الحكومة الأسبوع المقبل.. ويؤكد عدم التواصل مع إدارة ترامب

بايدن يعلن أعضاء حكومته في هذا الموعد

واشنطن بوست: بايدن يعتزم تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية ويعلن فريق إدارته غدا

بايدن يعلن تشكيل الحكومة الأمريكية الجديدة غدا.. وتوقعات بتولي بلينكن حقيبة الخارجية

بايدن يعلن تشكيل حكومته والمفاجأة الأكبر عودة كيري.. الرئيس المنتخب يرشح أول امرأة لقيادة المخابرات وأول لاتيني لـ الأمن الداخلي.. وامرأة أفريقية تتولى مجلس الأمن القومي

ترشيحاتنا

طالب ابتدائي يخترق منصة تعليمية لكسب رهان زملائه

مؤشرات بسقوط هيثم الحريري في جولة إعادة «النواب» بالمرحلة الأولى

الأهلي يكشف حقيقة الموافقة على حضور ألف مشجع بنهائي أفريقيا

محمد صلاح ينشر صورة من صالة الجيم استعدادًا لمباراة أتالانتا

أبلة فاهيتا: منى الشاذلي سبب إصابتي بفيروس كورونا

قبل نهائي القرن بين الأهلي والزمالك.. تحذير مهم من نبيل الحلفاوي للفريقين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسبوسة بالكاسترد.. خطوة بخطوة

رفع المناعة أبرزها.. 5 فوائد لـ التوت على الصحة

تعرف على مواصفات دودج رام.. وحش البيك أب.. وسعرها في السوق المستعملة.. صور