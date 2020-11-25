إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لرصد أي حالة تعدي بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف محافظ الشرقية أنه كلف رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي لأي محاولة للبناء العشوائى على الأراضي الزراعية حفاظًا على الأرض الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائى.





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وشدد المحافظ علي رؤساء المراكز بضرورة تكثيف المرور الميداني علي الأراضى الزراعية وخاصه الأراضي المجاورة للمناطق السكانية لرصد أي مخالفات للتعدي على الأرض الزراعية داخل نطاق المحافظة.

وأشار المحافظ إلي أنه شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملات لإزالة التعديات المخالفة علي الأراضي الزراعية بنطاق المركز وذلك بالتنسيق مع قسم الإزالات برئاسة المركز والوحدة المحلية بالعصايد ومركز الشرطة واسفرت الحملات عن تنفيذ قرار إزالة لسور بالصاج على مساحة ( ٢٥م ) طولي بقرية شوبك اكراش، حيث قام المخالف بإعادة بنائه مره أخري بعد إزالته بدون الحصول على ترخيص قانوني وتم إزالته في المهد.

كما قامت الوحدة المحلية بصافور بالتنسيق مع مسئول حماية الأراضي الزراعية وقوات الأمن بحملة بناحيه ديرب السوق لتنفيذ قرارات إزالة لغرفتين بالطوب الدبش الأبيض بمساحة 2 سهم بدون ترخيص وتم ازالتهم كليًا حتي منسوب سطح الأرض ، كما قامت الحملة بالتوجه لحالة مخالفة أخرى و فك شدة خشبية مجهزة لصب سقف الدور الأول بدون الحصول على تراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمنزل حيان وقسم الإزالات برئاسة المركز ومسؤول جمعية الإصلاح الزراعي بالمحمودية بإزالة حالة تعد بمساحة 30 متر بناحية عزبة أبوطالب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





ونفذت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد حملة لإزالة حاله تعدي علي الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بالقطاوية بمساحة ٢،٥ قيراط كانت مجهزة لتبويرها لإقامة مشروع تجاري وتم إزالتها علي الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في توجيه ضربات رادعة لكل من تسول له نفسه التعدي علي الأرض الزراعية وتطبيق القانون علي الجميع.