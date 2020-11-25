إسرائيل لـ غزة: لم نمنع إدخال مواد طبية إلى القطاع لمواجهة كورونا

أكد منسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية كميل أبو ركن، اليوم الأربعاء، أن حكومته لم تمنع إدخال أي مواد طبية إلى قطاع غزة، بعد تصريحات عن قيادات في حماس بهذا الشأن.





وقال أبو ركن في فيديو نشره عبر صفحة "المنسق" التابعة له في فيسبوك: "في الآونة الأخيرة هناك انتشار واسع لفيروس كورونا في قطاع غزة وارتفاع في عدد الإصابات بالمرض، ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق تبذل كل الجهود وتتيح للمجتمع الدولي تقديم المساعدة للأجهزة الصحية والطبية في القطاع، ونحن نرحب بكل مَن هو معني بتقديم الدعم".





وأضاف: "حتى الآن تم إدخال عشرات كثيرة من أجهزة التنفس الصناعي، وعدد كبير من أجهزة PCR المتطورة للكشف عن الكورونا، والعشرات من أجهزة توليد الأوكسجين والمئات من أجهزة علاج ضيق التنفس الى المستشفيات وللاستخدام المنزلي. وبتنسيق منّا، تم إدخال نحو 600 طن من الأدوية والمعدات الطبية الحيوية، وبضمنها عشرات ألاف أطقم فحص تشخيص الكورونا".





وتأتي أقوال المنسق بعدما هددت حركة "حماس"، مساء أمس الثلاثاء، إسرائيل بأن "الخيارات مفتوحة" إذا منعت إسرائيل إدخال المعدات الطبية اللازمة للقطاع لمواجهة الوباء.





وقال القيادي في حماس إسماعيل رضوان في بيان "إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة سكان القطاع والتداعيات المترتبة على منع إدخال المستلزمات الصحية لمواجهة مرض كورونا".





وأضاف: "لن نقبل بموت شعبنا من المرض وكل الخيارات مفتوحة إذا ما تعرض شعبنا للخطر من جراء تلكؤ الاحتلال الإسرائيلي ورفضهِ ادخال المستلزمات الصحية للقطاع".





وطالب رضوان بإدخال كافة المستلزمات الطبية والأدوية لدعم المنظومة الصحية في قطاع غزة التي تعاني من نقص شديد وإنقاذ الحالات الخطيرة المصابة بمرض كورونا.