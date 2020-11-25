ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسرائيل لـ غزة: لم نمنع إدخال مواد طبية إلى القطاع لمواجهة كورونا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:07 م
غزة
غزة
Advertisements
سمر صالح
أكد منسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية كميل أبو ركن، اليوم الأربعاء، أن حكومته لم تمنع إدخال أي مواد طبية إلى قطاع غزة، بعد تصريحات عن قيادات في حماس بهذا الشأن.

وقال أبو ركن في فيديو نشره عبر صفحة "المنسق" التابعة له في فيسبوك: "في الآونة الأخيرة هناك انتشار واسع لفيروس كورونا في قطاع غزة وارتفاع في عدد الإصابات بالمرض، ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق تبذل كل الجهود وتتيح للمجتمع الدولي تقديم المساعدة للأجهزة الصحية والطبية في القطاع، ونحن نرحب بكل مَن هو معني بتقديم الدعم".

وأضاف: "حتى الآن تم إدخال عشرات كثيرة من أجهزة التنفس الصناعي، وعدد كبير من أجهزة PCR المتطورة للكشف عن الكورونا، والعشرات من أجهزة توليد الأوكسجين والمئات من أجهزة علاج ضيق التنفس الى المستشفيات وللاستخدام المنزلي. وبتنسيق منّا، تم إدخال نحو 600 طن من الأدوية والمعدات الطبية الحيوية، وبضمنها عشرات ألاف أطقم فحص تشخيص الكورونا".

وتأتي أقوال المنسق بعدما هددت حركة "حماس"، مساء أمس الثلاثاء، إسرائيل بأن "الخيارات مفتوحة" إذا منعت إسرائيل إدخال المعدات الطبية اللازمة للقطاع لمواجهة الوباء.

وقال القيادي في حماس إسماعيل رضوان في بيان "إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة سكان القطاع والتداعيات المترتبة على منع إدخال المستلزمات الصحية لمواجهة مرض كورونا".

وأضاف: "لن نقبل بموت شعبنا من المرض وكل الخيارات مفتوحة إذا ما تعرض شعبنا للخطر من جراء تلكؤ الاحتلال الإسرائيلي ورفضهِ ادخال المستلزمات الصحية للقطاع".

وطالب رضوان بإدخال كافة المستلزمات الطبية والأدوية لدعم المنظومة الصحية في قطاع غزة التي تعاني من نقص شديد وإنقاذ الحالات الخطيرة المصابة بمرض كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الجيش الإسرائيلي والشاباك لا يستبعدان عودة التصعيد مع غزة

معاريف: إسرائيل توقفت عن ربط مساعدات غزة بقضية الأسرى المحتجزين

يديعوت: إسرائيل وافقت على إدخال دفعتين من التمويلات القطرية إلى حماس

بطول 2 كيلو.. الجيش الإسرائيلي يعلن معلومات جديدة عن نفق حماس المكتشف بـ غزة

حماس لـ إسرائيل: الأمور قد تخرج عن السيطرة

ترشيحاتنا

خليفة عبدالله السعيد.. فرج عامر يعلن تعاقد سموحة مع صفقة جديدة مقابل 250 ألف جنيه

بايدن يكشف مصير التحقيق مع ترامب فور تسليم السلطة

رواد السوشيال ميديا: حسام بهجت ونجاد البرعي عملاء ومتآمرون ضد مصر

أصيب بفيروس سي ومتزوج ربة منزل.. ما لا تعرفه عن خالد الصاوي في عيد ميلاده

التدخل مرفوض.. رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة إلى المجتمع الدولي

خضوع لاعبي الزمالك لمسحة طبية جديدة وفقًا للكاف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج فعال لنزيف اللثة.. أدوية وأعشاب وطرق منزلية

آخر أيام النوة.. شاهد المكنسة تغرق شوارع الإسكندرية

بعد بالينو.. سوزوكي تستعد لطرح ديزاير suzuki dzire 2021 في مصر .. صور