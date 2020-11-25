ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

يحمي ولكنه ينشر الفيروس.. حقائق صادمة عن لقاح كورونا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:27 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي

في سباق اللقاحات التي تنتجها الشركات العالمية لوقف الفيروس المستجد، تظهر مستجدات حول فاعلية تلك اللقاحات، فقد اكتشف مؤخرًا  مستحدثات خطيرة متعلقة بـ شركة "موديرنا".

 

يحمي لقاح فيروس كورونا المستجد التي تنتجه شركة "موديرنا" الذين يتناولونه من الإصابة بـ كوفيد- 19 ، ولكنه قد لا يمنع هؤلاء الأفراد من نشر الفيروس للآخرين.

 

قال كبير المسؤولين الطبيين في شركة موديرنا ، "طال زاكس " إن شركة الأدوية ليس لديها بيانات لتحديد ما إذا كان لقاحهم يمنع الناس من نشر  ونقل الفيروس الممرض المميت، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

 

ففي التجارب  وجد أن لقاح موديرنا فعال بنسبة 94.5 في المائة في وقف المرض الشديد من فيروس كورونا، وقال السيد "زاكس" إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم يمكن أن يظلوا حاملين للفيروس وناشريه.

 

لم يتم أخذ منع انتقال الفيروس في الاعتبار في تجارب لقاح كل من شركتي Pfizer و Moderna، ووجدت بيانات من شركة الأدوية AstraZeneca ، التي تنتج لقاح جامعة أكسفورد، أن لقاحها قد يمنع انتقال الفيروس.

 

قال "زاكس": "تظهر نتائجنا أن هذا اللقاح يمكن أن يمنعك من الإصابة بالمرض ، ويمكن أن يمنعك من الإصابة بمرض شديد، فلم يظهر أن هذا اللقاح يمكن أن يمنعك من احتمال حمل الفيروس بشكل عابر وإصابة الآخرين".


 

 وأشار"زاكس": "عندما نبدأ في نشر هذا اللقاح ، لن يكون لدينا بيانات ملموسة كافية لإثبات أن هذا اللقاح يقلل من انتقال العدوى"، مشيرًا:"في غياب الدليل ، أعتقد أنه من المهم ألا نغير السلوكيات على أساس التطعيم".

وقال"زاكس" إنه يجب على الناس الاستمرار في استخدام الأساليب غير الطبية مثل ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي لوقف انتشار فيروس كورونا، ويوقف لقاح موديرنا العامل الممرض من الاتصال بالمستقبلات الموجودة على الخلايا البشرية، وهذا الاتصال يسمح بعد ذلك لفيروس كورونا بدخول الخلايا البشرية.

 

ونظرًا لأن الفيروسات لا تستطيع إنتاج طاقتها الخاصة ، فإنها تستولي على آلية جذر الخلية وتستخدم ذلك لمساعدتها على التكاثر، ولا يمكن للفيروس أن يتكاثر من تلقاء نفسه ، لذلك من نواح كثيرة ، يعتبرون غير أحياء، هذا هو السبب الرئيسي وراء ارتباط الفيروس بالمضيف لأنه الطريقة الوحيدة للتكاثر.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فعال بنسبة 94,5%.. معلومات عن لقاح موديرنا قاهر كورونا.. والتعاقدات تجاوزت 260 مليون جرعة

موديرنا أم فايزر.. أيهما أفضل لعلاج كورونا؟

اتحاد المصريين بأوروبا: العلاج الأمثل لـ كورونا الأدوية المضادة للفيروسات.. فيديو

أحدث علاج .. دراسة تكشف عن الآثار الجانبية للقاح كورونا موديرنا

موديرنا: قادرون على توزيع 500 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال 2021

كوكتيل الأجسام المضادة.. أول حاصلة على علاج كورونا تروي تفاصيله

ترشيحاتنا

نهائي القرن.. تعرف على هدافى الأهلي والزمالك في أفريقيا على مر التاريخ

رد أمين الفتوى على شخص أجل الغسل من الجنابة يومين.. أمين الفتوى يجيب

الإفتاء توضح حكم ارتداء الحجاب القصير بدلًا من الخمار

الثنائيات تسيطر على دراما رمضان 2021.. السقا وكرارة ينافسان كريم عبد العزيز وأحمد مكى

محمد صلاح على رأس قائمة ترشيحات فيفا لجائزة أفضل لاعب في العالم 2020

موعد انتخابات مجلس إدارة الجبلاية.. اتحاد الكرة يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تطرح اكستيرا 2021 nissan xterra رسميا.. صور

علاج فعال لنزيف اللثة.. أدوية وأعشاب وطرق منزلية

آخر أيام النوة.. شاهد المكنسة تغرق شوارع الإسكندرية