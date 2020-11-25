يحمي ولكنه ينشر الفيروس.. حقائق صادمة عن لقاح كورونا

في سباق اللقاحات التي تنتجها الشركات العالمية لوقف الفيروس المستجد، تظهر مستجدات حول فاعلية تلك اللقاحات، فقد اكتشف مؤخرًا مستحدثات خطيرة متعلقة بـ شركة "موديرنا".

يحمي لقاح فيروس كورونا المستجد التي تنتجه شركة "موديرنا" الذين يتناولونه من الإصابة بـ كوفيد- 19 ، ولكنه قد لا يمنع هؤلاء الأفراد من نشر الفيروس للآخرين.

قال كبير المسؤولين الطبيين في شركة موديرنا ، "طال زاكس " إن شركة الأدوية ليس لديها بيانات لتحديد ما إذا كان لقاحهم يمنع الناس من نشر ونقل الفيروس الممرض المميت، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

ففي التجارب وجد أن لقاح موديرنا فعال بنسبة 94.5 في المائة في وقف المرض الشديد من فيروس كورونا، وقال السيد "زاكس" إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم يمكن أن يظلوا حاملين للفيروس وناشريه.

لم يتم أخذ منع انتقال الفيروس في الاعتبار في تجارب لقاح كل من شركتي Pfizer و Moderna، ووجدت بيانات من شركة الأدوية AstraZeneca ، التي تنتج لقاح جامعة أكسفورد، أن لقاحها قد يمنع انتقال الفيروس.

قال "زاكس": "تظهر نتائجنا أن هذا اللقاح يمكن أن يمنعك من الإصابة بالمرض ، ويمكن أن يمنعك من الإصابة بمرض شديد، فلم يظهر أن هذا اللقاح يمكن أن يمنعك من احتمال حمل الفيروس بشكل عابر وإصابة الآخرين".





وأشار"زاكس": "عندما نبدأ في نشر هذا اللقاح ، لن يكون لدينا بيانات ملموسة كافية لإثبات أن هذا اللقاح يقلل من انتقال العدوى"، مشيرًا:"في غياب الدليل ، أعتقد أنه من المهم ألا نغير السلوكيات على أساس التطعيم".

وقال"زاكس" إنه يجب على الناس الاستمرار في استخدام الأساليب غير الطبية مثل ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي لوقف انتشار فيروس كورونا، ويوقف لقاح موديرنا العامل الممرض من الاتصال بالمستقبلات الموجودة على الخلايا البشرية، وهذا الاتصال يسمح بعد ذلك لفيروس كورونا بدخول الخلايا البشرية.

ونظرًا لأن الفيروسات لا تستطيع إنتاج طاقتها الخاصة ، فإنها تستولي على آلية جذر الخلية وتستخدم ذلك لمساعدتها على التكاثر، ولا يمكن للفيروس أن يتكاثر من تلقاء نفسه ، لذلك من نواح كثيرة ، يعتبرون غير أحياء، هذا هو السبب الرئيسي وراء ارتباط الفيروس بالمضيف لأنه الطريقة الوحيدة للتكاثر.



