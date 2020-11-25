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فن

بسبب صورة الزفاف.. متابع يهاجم هالة صدقي والأخيرة ترد بعنف

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:15 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشرت النجمة هالة صدقي صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام " بطرحة الزفاف.

وعلقت علي الصورة قائلة: "عريس بعتلي صورتي بالطرحة، علشان يكون له الأسبقية، والله انتوا جمهور قمر وبجد بتسعدوني".


ليرد عليها متابع:""المفروض تفكري إن عندك اولاد علميهم صح وأعطيهم كل وقتك وربنا بيعوضك إن شاء الله"، لترد عليه قائلة: "يا سيدي بنهزر بنهزر هو أنا اتطلقت أصلا، ومين قالك أنا بعمل إيه مع ولادي، بنهزر".


والفنانة هالة صدقى واحدة من أكثر الفنانات نشاطًا على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث اعتادت على التفاعل مع متابعيها من آن لآخر بمشاركتهم صورها وفيديوهات لكيفية استمتاعها بأجازتها .


يذكر أن احدث أعمال هالة صدقي كان مسلسل "ليه لأ"، وعرض عبر منصة شاهد vip، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، من بطولة أمينة خليل وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، من إخراج مريم أبوعوف.


وشارك فى المسلسل أيضا إلى جانب هالة صدقي، عد من الفنانين، منهم أمينة خليل،  وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.

مسلسل " ليه لأ" يحتوى على 15 حلقة فقط، وكان من المفترض أن يعرض في النصف الثانى من السباق الرمضانى الماضي، لكن عدم انتهاء تصويره حال دون ذلك.


وفي سياق اخر كانت الفنانة هالة صدقي كشفت تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna.

وقالت هالة صدقي "تم إلغاء القضية المشينة المهينة لي ولأطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه للقاعة بعد تأكده من حضورنا ومعانا كل الادلة والبراهين علي كذبه وادعائه وتكرم القاضي لتأجيلها لاخر الرول لاصراري علي تكملة القضية، وألغيت القضية لكنه نجح في التشهير". 

كما صرحت هالة صدقى  من خلال مداخلة هاتفية لها برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" إن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج التصريح إلا بعد إجراء كل التحاليل ومنها قدرة الزوج والزوجة على "الخلفة" مؤكدة أن حملها كان طبيعيا وحملت طفليها ووضعتهما بمصر.
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