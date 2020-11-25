تامر فرج يعلن عن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان تامر فرج عن وجود احتمال لإصابته بفيروس كورونا، خاصة بعد ظهور الأعراض عليه حيث أكد أنه لن يجري مسحة للتأكد.





كتب تامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " "طب يا جماعة أنا تقريبا كده لقطت الفيروس ومش هعمل مسحة عشان مش عاوز اتأكد.. أنا هعزل نفسى وأخد بروتوكول العلاج.. اللى خالطنى في التلات سنين اللى فاتوا يتطمن على نفسه، وخصوصا لوجى ونانا اللى كانوا مع القبطان ماجد الألفي.. ادعولي يا جماعة إن شاء الله خير".





تامر فرج يعرض له حاليا الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، الذي يشارك في بطولته رانيا يوسف، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.



المسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية وتدور أحداثه حول "فرح" جرسونة في إحدى الفنادق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها. أما والدتها صغيرة في العمر لإنجابها فرح في أول حياتها؛ مما جعل فارق السن بينهما صغيرا .

