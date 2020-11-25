أكاديمية الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة الثانية في دورة "إعداد الداعية المعاصر" لأئمة نيجيريا‎ ‎

احتفلت أكاديمية الأزهر ‏العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، اليوم الأربعاء، بتخريج الدفعة الثانية في دورة "إعداد الداعية المعاصر" ‏بمقر الأكاديمية،‎ تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف والتي استمرت لمدة شهرين، بمشاركة (٣٦) إمامًا من دولة نيجيريا‎





.‎ قال الدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، إن الأزهر يحرص على سلامة الأئمة والوعاظ الوافدين، ‏في ظل انتشار فيروس "كورونا"، موضحا أن الأكاديمية قد اعتمدت آلية "التدريب والتعلم عن بعد" في ‏الدورات الحالية والمقبلة، وذلك من خلال إنشاء عدد من الفصول والمجموعات الافتراضية، وعقد عدد ‏من "الورش التدريبية" الافتراضية، من خلال الجمع بين نوعي التدريب عن بعد بنوعيه المتزامن وغير ‏المتزامن‎.‎





وأوضح الدكتور الصغير، أنَّ هذه الدورات تأتي في ظل توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/أحمد الطيب، ‏شيخ الأزهر الشريف، بأهمية العمل على رفع كفاءة الأئمة والوعاظ الوافدين، ليكونوا على دراية كاملة ‏بأهم القضايا التي تواكب التطورات التكنولوجية والعلمية المعاصرة، من خلال العديد من البرامج التدريبية ‏التي درسوها داخل الأكاديمية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة اشتملت على عدد من القضايا المتنوعة، ما ‏بين قضايا (عقائدية، فقهية، فكرية، تربوية، اقتصادية، طبية ، سلوكية) والتي تهدف في مجملها إلى تأهيل ‏الدعاة للحديث عن القضايا المثارة بفكر مستنير، وتدريبهم على التواصل الفعال، لتحقيق أكبر قدر من ‏التأثير الإيجابي في الجماهير، ومحاربة التطرف والتشدد، وتصحيح المفاهيم الخاطئة بالمجتمعات‎. ‎





من جهتهم، أعرب ممثلون عن أئمة نيجيريا، عن خالص شكرهم وتقديرهم لفضيلة الإمام الأكبر، ‏وللقائمين على أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، موضحين أن الأكاديمية تقوم بجهود ‏كبيرة في خدمة الدعوة الإسلامية، ونشر تعاليم الإسلام السمحة في شتّى بقاع الأرض، مؤكدين أنهم ‏سيعملون بكل جهدهم لتطبيق ما تعلموه في هذه الدورة في ساحة الدعوة تطبيقًا عمليًّا.‏





من ناحية أخرى أكد مجلس جامعة الأزهر اليوم خلال جلسته الشهرية، برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، والأمين العام للجامعة، وعمداء الكليات؛ على ضرورة الالتزام باتباع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا.





وقدم المجلس التهنئة لعلماء جامعة الأزهر، الذين شملتهم قائمة التقرير الصادر عن جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية؛ كونهم العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم في مجالات العلوم الطبية والطبيعية والاجتماعية على مستوى العالم.





كما قدم مجلس الجامعة التهنئة لكل من: نائبي رئيس الجامعة، اللذان صدر لهما قرار جمهوري بتعيينهما في مجلس الشيوخ؛ وهما الدكتور يوسف عامر، والدكتور مصطفى عبد الغني، ووجه المجلس لهما الشكر على جهودهما المخلصة خلال مدة عملهما عمداء كلياتٍ، ومدة شغلهما منصبَ نائبِ رئيس الجامعة.





كما قدم مجلس جامعة الأزهر التهنئة للدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة؛ لصدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه عضوًا في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. كما قدم مجلس جامعة الأزهر أيضًا التهنئة للدكتور محمد الشربيني؛ لتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.