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محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع مشروع التدريب على مجابهة الأزمات

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:25 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الاجتماع التنسيقي لمشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة والمقرر تنفيذه عمليا في الفترة من 13 إلي 16 ديسمبر 2020.

وأوضح اللواء محمد الزملوط محافظ الإقيم أنه تم توزيع الأدوار والمهام لكافة القطاعات لتدريبها على سيناريو المشروع لضمان الجاهزية لمواجهة أي طارئ ، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ والسيد محمد أنيس سكرتير عام المحافظة و سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والعقيد محمد السباعي المستشار العسكري للمحافظة وكافة القيادات الأمنية والتنفيذية المعنية  بهذا الشأن.

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وأكد الزملوط ضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والقوات المسلحة ووزارة الداخلية وكافة القطاعات المعنية ومديريات الخدمات والوحدات المحلية ، ومراجعة الإمكانيات المتاحة بكل قطاع من عناصر بشرية ومعدات وسيارات ومستلزمات وغيرها ، وإعداد حلول واقعية تتناسب مع  الأداء الجيد للتدريب  علي كيفية مجابهة الكوارث فضلا عن توفيرإلامكانات المتاحة ، وذلك لضمان تحقيق الهدف وهو الجاهزية التامة لمواجهة الأزمات والكوارث المفاجئة بشكل حقيقي.

من جانب آخر استقبلت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، قافلة طبية مجانية، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، بالمركز الطبي الكائن بحي الزهور بمدينة الخارجة، بدءا  من اليوم الأربعاء وحتى غدًا الخميس.

وقال محمد منير العديسي، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إن القافلة تتضمن تخصصات عديده منها، باطنة، جلدية، عظام وأطفال،  وجراحة و مسالك بالإضافة الي توفير العلاج اللازم للمرضى بالمجان، مشيرًا إلى الانتهاء من وضع خطة لتغطية مراكز المحافظة الخمس بقوافل طبية بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

أضاف العديسي، أنه جرى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تزاحم وتكدس المواطنين أثناء الكشف وتنظيم عملية الكشف والحرص على التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة. حرصا علي سلامة الجميع.

يذكر أن محافظ الوادي الجديد، تفقد مساء أمس المركز الطبي بحي الزهور بالخارجة، الذي يستقبل القافلة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

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