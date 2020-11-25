شدد على سرعة التنفيذ.. محافظ المنوفية يتابع أعمال تطوير منطقة المستشفي التعليمي

تابع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمستشفي التعليمي بنطاق حي غرب شبين الكوم، مشيرا الي أن العمل مستمر للانتهاء من توسعة وازدواج الطريق في المسافة من معهد الكبد مرورا بالمستشفي التعليمي وذلك في إطار جهود محافظ المنوفية لرفع كفاءة البنية التحتية ورصف الطرق والارتقاء بالمظهر العام وتحقيق السيولة المرورية كما تابع أعمال توسعة الشارع وتركيب البلدورات أمام مستشفي الطوارئ الجديدة مشددا علي تكثيف الاعمال لسرعة إنجاز المهام .
كما تفقد محافظ المنوفية أعمال توسعة شارع عبد الرحمن الشرقاوي خلف كلية التربية الرياضية بنطاق حي شرق شبين الكوم حيث تابع اعمال رفع الطبقة السطحية تمهيدا لرصف وتوسعة الشارع بتكلفة إجمالية بلغت ما يزيد عن 700 ألف جنيه بهدف تحقيق السيولة المرورية وفتح محاور جديدة ، حيث شدد علي رئيس حي شرق بالتنسيق مع التخطيط العمراني لإرسال لجنة غدا لرفع مساحة عرض الشارع مما يساهم في توسعته ووجه بإزالة بعض التعديات علي حرم الشارع ورفع تجمعات القمامة الموجودة فورا .
يأتي هذا في إطار المتابعة الدورية والميدانية لكافة الأعمال التي تتم علي أرض الواقع ومتابعة نسب التنفيذ والتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء الاعمال .
واستقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه وفد مستشفى شبين الكوم التعليمى برئاسة الدكتور محمد طاحون وذلك لتقديم الشكر له لاهتمامه وحرصه بتطوير المنطقة المحيطة بالمستشفى والذى ظلت منذ أعوام عديدة بدون اهتمام وتطوير ، فضلًا عن المجهودات التى يقوم بها لتحسين مستوى البنية التحتية بكافة القطاعات والارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى للمحافظة، بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام.
حيث أشاد الوفد بمبادرة محافظ المنوفية لحرصه واهتمامه بتطوير المنطقة المحيطة بالمستشفى والتى شملت توسعة وازدواج الطريق القادم من بركة السبع إلى مدينة شبين الكوم بدءًا من معهد الكبد حتى المستشفى التعليمى وكذا زراعة أعمدة ديكورية بالجزيرة الوسطى وتطوير المنطقة أمام مستشفى الطوارىء الجديدة.
هذا وقد أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بتلك اللفتة الطبية ، مشيدًا بدور المستشفى التعليمى وما قدمته من خدمات طبية في ظل أزمة جائحة كورونا السابقة ، مؤكدًا على أن القادم أفضل لأبناء وأهالى المنوفية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ، مؤكدًا أن منظومة العمل بالمحافظة تسير وفق خطط ومعدلات ثابتة في شتى القطاعات وأنه يسعى جاهدًا بالدفع في ثلاث محاور رئيسية من أهمها مشروع البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين البيئة وتطوير الحدائق والميادين والمواقف النموذجية وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة ، وذلك من خلال زيادة الاعتمادات المالية المخصصة فى مشروع الموازنة للمحافظة خلال العام الحالى مقارنة بالأعوام السابقة.
وخلال اللقاء استعرض محافظ المنوفية ما تم إنجازه بقطاع الطرق هذا العام بجملة إستثمارات بلغت( 750) مليون جنيه مقارنة بالعام الماضى والذى بلغ (21 )مليون جنيه فضلًا عن دعم القطاع الطبي بالمحافظة بمبلغ (100) مليون جنيه لشراء أجهزة طبية ومستلزمات لمواجهة أزمة كورونا للتخفيف من ألام المواطنين وتقديم خدمة طبية جيدة لمواطني المحافظة .
كما أشار محافظ المنوفية إلى أنه يسعى إلى تنمية موارد المحافظة الذاتية وإستغلال الأصول غير المستغلة حيث تم توقيع عقد أول مدرسة دولية بجملة إستثمارات بلغت ما يزيد على مليار و600 مليون جنيه، كما سيتم إستغلال أرض المحلج لإقامة مشروعات إستثمارية عليها ، موضحًا بأن العمل جار على قدم وساق وبنسبة تنفيذ عالية بمشروع قصر ثقافة شبين الكوم وسيتم في القريب العاجل إفتتاحه لخدمة أبناء المحافظة ، فضلًا عن أنه من المقرر إقامة أكشاك نموذجية مميزة تليق بالشباب وبما يعكس الرؤية الحضارية للمحافظة.
وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لقيادات المستشفى تقديرًا لجهدهم الرائد في النهوض والإرتقاء بقطاع الصحة ، كما قدم الوفد درع المستشفى للمحافظ لدعمه الكامل للقطاع الصحى وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم.