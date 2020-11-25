شدد على سرعة التنفيذ.. محافظ المنوفية يتابع أعمال تطوير منطقة المستشفي التعليمي

تابع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمستشفي التعليمي بنطاق حي غرب شبين الكوم، مشيرا الي أن العمل مستمر للانتهاء من توسعة وازدواج الطريق في المسافة من معهد الكبد مرورا بالمستشفي التعليمي وذلك في إطار جهود محافظ المنوفية لرفع كفاءة البنية التحتية ورصف الطرق والارتقاء بالمظهر العام وتحقيق السيولة المرورية كما تابع أعمال توسعة الشارع وتركيب البلدورات أمام مستشفي الطوارئ الجديدة مشددا علي تكثيف الاعمال لسرعة إنجاز المهام .

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال توسعة شارع عبد الرحمن الشرقاوي خلف كلية التربية الرياضية بنطاق حي شرق شبين الكوم حيث تابع اعمال رفع الطبقة السطحية تمهيدا لرصف وتوسعة الشارع بتكلفة إجمالية بلغت ما يزيد عن 700 ألف جنيه بهدف تحقيق السيولة المرورية وفتح محاور جديدة ، حيث شدد علي رئيس حي شرق بالتنسيق مع التخطيط العمراني لإرسال لجنة غدا لرفع مساحة عرض الشارع مما يساهم في توسعته ووجه بإزالة بعض التعديات علي حرم الشارع ورفع تجمعات القمامة الموجودة فورا .

يأتي هذا في إطار المتابعة الدورية والميدانية لكافة الأعمال التي تتم علي أرض الواقع ومتابعة نسب التنفيذ والتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء الاعمال .