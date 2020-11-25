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أخبار العالم

رئيس وزراء إيطاليا ينعي مارادونا: وداعًا أيها البطل الأبدي

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:22 م
ماردونا
ماردونا
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شريف سيد
نعى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييجو مارادونا، وذلك عقب وفاته عن عمر يناهز الـ 60 عامًا. 

وكتب رئيس الوزراء الإيطالي على تويتر: "العالم كله ينعي رحيل مارادونا، الذي كتب بموهبته التي لا مثيل لها صفحات لا تُنسى في تاريخ كرة القدم. وداعا أيها البطل الأبدي". 

وأعلنت الرئاسة الأرجنتينية، اليوم الأربعاء، الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام، وذلك على وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييجو ماردونا. 

وتوفي أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا إثر سكتة قلبية في مسقط رأسه.

أصيب أسطورة كرة القدم بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية من جلطة دماغية.

مارادونا، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارادونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة من بين آخرين وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

وكان آخر ظهور لمارادونا نشره المتحدث باسمه، عندما كان محتجزًا في المستشفى.

وظهر مارادونا في الصورة المنشورة يوم 11 نوفمبر الجاري، يصافح طبيبه ليوبولد لوك في بوينس آيرس.

وغادر مارادونا المستشفى يوم الأربعاء قبل الماضي بعد نجاح عملية إزالة جلطة دموية من المخ.
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