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بين الناس

مش عارفين نخرج من بيوتنا.. شوارع الزوايدة بالإسكندرية تغرق فى مياه الصرف الصحي.. صور

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
مأساة حقيقية يعيشها الآلاف من قاطني منطقة الزوايدة، شرقي محافظة الإسكندرية بسبب هطول أمطار غزيرة واختلاطها بمياه الصرف.
 
وقال مصطفى فوزى عبد الطيف فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد": "مفيش مسئول عاوز يتحرك وينزل يشوف معاناة الأهالي، تكلمنا مع النواب وقدمنا شكاوى تخطت الـ100 بالمحافظة وللأسف لم يستجب أحد.. طب نستغيث بمين؟".

وأضاف: "إحنا عاوزين نعيش حياة آدمية مشكلتنا منظومة الصرف الصحى المنطقة كلها بتصب على شارع نمره 3 وشارع السوق، ومواسير الصرف الصحي صغيره جدا قطرها حوالي 3 بوصة لا تستوعب المنطقة السكنية ، مؤكدًا أن أكثر الشوارع المتضررة منطقة الزوايدة الشارع العمومي وشارع نمره 3 وشارع السوق ، مما تسببت في خسائر فادحة لنا بعد تلف أثاث بيوتنا والبضائع في المحلات".  

وأشار: نعاني من مشكله الصرف الصحي طوال العام "صيفا و شتاء" ، وفي عقارات بتقع وتهدمت في محافظة الإسكندرية بسبب مياه الأمطار والصرف الصحي في مناطق مختلفة، أن أصحاب المحال التجارية والموظفين والطلاب الجامعيين والتلاميذ جميعهم متضررون من سوء حال الشارع وللأسف مش بنشوف استجابة من المسئولين ، المياه دخلت البيوت والمحلات والشوارع والبيوت كلها غرقانة اغيثونا".

وناشد المسئولين فى المحافظة صيانة شبكة الصرف حفاظا على سلامة الأهالى ومنازلهم ، ورفع المعاناة عن سكان المنطقة لصعوبة حركة السير بعد أن أغرقت مياه الصرف الشوارع واقتحمت منازلهم
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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