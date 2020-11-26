مش عارفين نخرج من بيوتنا.. شوارع الزوايدة بالإسكندرية تغرق فى مياه الصرف الصحي.. صور

مأساة حقيقية يعيشها الآلاف من قاطني منطقة الزوايدة، شرقي محافظة الإسكندرية بسبب هطول أمطار غزيرة واختلاطها بمياه الصرف.

وقال مصطفى فوزى عبد الطيف فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد": "مفيش مسئول عاوز يتحرك وينزل يشوف معاناة الأهالي، تكلمنا مع النواب وقدمنا شكاوى تخطت الـ100 بالمحافظة وللأسف لم يستجب أحد.. طب نستغيث بمين؟".





وأضاف: "إحنا عاوزين نعيش حياة آدمية مشكلتنا منظومة الصرف الصحى المنطقة كلها بتصب على شارع نمره 3 وشارع السوق ، ومواسير الصرف الصحي صغيره جدا قطرها حوالي 3 بوصة لا تستوعب المنطقة السكنية ، مؤكدًا أن أكثر الشوارع المتضررة منطقة الزوايدة الشارع العمومي وشارع نمره 3 وشارع السوق ، مما تسببت في خسائر فادحة لنا بعد تلف أثاث بيوتنا والبضائع في المحلات".





وأشار: نعاني من مشكله الصرف الصحي طوال العام "صيفا و شتاء" ، وفي عقارات بتقع وتهدمت في محافظة الإسكندرية بسبب مياه الأمطار والصرف الصحي في مناطق مختلفة، أن أصحاب المحال التجارية والموظفين والطلاب الجامعيين والتلاميذ جميعهم متضررون من سوء حال الشارع وللأسف مش بنشوف استجابة من المسئولين ، المياه دخلت البيوت والمحلات والشوارع والبيوت كلها غرقانة اغيثونا".





وناشد المسئولين فى المحافظة صيانة شبكة الصرف حفاظا على سلامة الأهالى ومنازلهم ، ورفع المعاناة عن سكان المنطقة لصعوبة حركة السير بعد أن أغرقت مياه الصرف الشوارع واقتحمت منازلهم

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