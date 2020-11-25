ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بصوته الجبلي.. رمضان الطوخي يتلو آيات من الذكر الحكيم.. شاهد

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:47 م
رمضان الطوخي
رمضان الطوخي
Advertisements
يارا زكريا - عدسة: نور المصرى
شارك الطالب الأزهري رمضان الطوخي متابعيه قراءة آيات من الذكر الحكيم، بدأها بآيات من سورة غافر، ثم سورة الرحمن، ومختتمًا بآيات من سورة الأحزاب.

وتلي «رمضان» آيات الذكر الحكيم في ندوة له في «صدى البلد»، كُرم في نهايتها تشجيعًا له على استكمال مسيرته، من خلال تسجيل القرآن الكريم كاملًا بصوته، إضافة إلى ترديده للأناشيد الدينية، مع حفاظه على تفوقه في دراسة الهندسة. 

عرف الطوخي بصوته الجبلي، ويتشابه صوته إلى حد كبير بالقارئ السعودي خالد الجليل، كما أنه يحرص على محاكاة كبار قراء القرآن الكريم دائمًا، أمثال: الشيخ الشحات أنور، ماهر المعقيلي، ياسر الدوسري، إدريس بكر.

ومن بين الآيات الذي تلاها رمضان الطوخي، قوله - تعالى-: « وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (26) وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (27) وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28)» ( سورة غافر). 


قوله - سبحانه-: «الرَّحْمَٰنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (5) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (6) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9) وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (10) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (11) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (12) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (13) خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (14) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ (15) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (16) رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (17) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (18)» ( سورة الرحمن). 

وقوله - عز وجل-: «  إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56) إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا (57) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (58)»، ( سورة الأحزاب). 


 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسهل صيغة للصلاة على النبي .. تكفيك كل هموم وأحزان الدنيا

صيغة الصلاة على النبي خارج الصلاة.. لا يعرفها كثيرون

إذا كنت فى كرب وهم فعليك بقراءة هذه السور

لماذا أمرنا الله بالصلاة على النبي؟.. 10 أسباب يغفل عنها كثيرون

هل أرسل الله أنبياء من الجن والطيور؟.. خالد الجندى يجيب

خالد الجندي: لا يوجد علم اسمه تفسير الأحلام وعلينا التفريق بين إسرائيل النبي واسم الصهاينة.. ويؤكد: هذا النذر حرام شرعا.. فيديو

ترشيحاتنا

2000 دعوة لحضور نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك

صحة حديث «ما نقص مال من صدقة».. الإفتاء تجيب

ميدو : نتائج مسحات كورونا للاعبي الأهلي والزمالك العاشرة مساء.. واتحاد الكرة يسلمها للناديين

ما التفسير السياسي لـ الأهلي والزمالك| مفيد فوزي يقلب الطاولة على تامر أمين بسؤال مفاجئ

بعد وفاته.. تعرف على علاقة مارادونا بالكرة المصرية

اللى عايز يلعب فى ستاد القاهرة يروح.. أحمد موسى يعلق على الاستعدادات للتعامل مع مياه الأمطار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدسات زرقاء.. علا رشدى تخطف الأنظار بلوك جديد

مع تقلبات الجو.. أطعمة تساعد على رفع حرارة جسمك في الشتاء

بالشيفون الأبيض.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة تبرز جمالها