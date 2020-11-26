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أخبار البلد

مطار القاهرة يلغي سفر راكب يمني إلى لبنان بسبب إيجابية تحليل الـ PCR

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:13 ص
المطارات المصرية
المطارات المصرية
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نورهان خفاجي
ألغت سلطات مطار القاهرة الدولي، سفر راكب يمني مصاب بفيروس كورونا إلى لبنان، بعد التأكد من إيجابية نتائج تحليل BCR الخاص بالفيروس، فتم إلغاء سفره ونقله إلى أحد مستشفيات العزل بسيارة إسعاف المطار.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط اللبنانية (MEA) رقم 307 المتجهة إلى بيروت، تبيّن وجود راكب يمني الجنسية «عادل .م .ن»، 48 عاما، يحمل BCR إيجابي، فتم استدعاء طبيب الحجر الصحى، والذى أكد أن الراكب لا يوجد له محل إقامة داخل البلاد.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم نقل الراكب بسيارة إسعاف المطار إلى مستشفى العباسية، لاتخاذ إجراءات العزل والكشف علي الراكب وعمل الأشعات والتحاليل اللازمة لعلاج كورونا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات من دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـ PCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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