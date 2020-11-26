سامح حسين يشعل السوشيال ميديا بصورة مع بناته

نشر الفنان سامح حسين صورة جديدة له مع أولاده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر سامح حسين بالصورة وهو محتضن أولاده معلقا عليها "مريم وفاطمة بناتي، ربنا يحفظكم حبايبك يارب".





وشارك الفنان سامح حسين، مؤخرا مسرحية "المتفائل"، بطولة، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى.





مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، و إخراج إسلام إمام و هي بطولة الفنان سامح حسين، و يشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، و سهر الصايغ، و أشرف عبد الغفور، و مجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، و استعراضات ضياء شفيق، و أغاني طارق علي.





ووضع موسيقى وألحان العرض هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.





يذكر أن أخر أعمال الفنان سامح حسين السينمائية كانت في فيلم "عيش حياتك"، الذى تم عرضه في فبراير من العام الماضي، تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول إبراهيم الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وتتسم حياته بالروتينية الشديدة، ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة التي يعمل بها، يسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم "عيش حياتك"، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه، لأنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه، تأليف وسام حامد، إخراج تامر بسيوني، وشارك سامح في البطولة: ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبوعوف، أحمد حلاوة، أحمد التهامي.





ويشارك سامح حسين في تقديم برنامج راجل و2 ستات هو برنامج كوميدي مع الفنانة هيدي كرم وشيريهان أبو الحسن ونهال عنبر التى انضمت للبرنامج مؤخرًا والبرنامج يتم عرضه على شاشة ON.



