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تكنولوجيا

عرض البلاك فرايدي.. اشتر آيفون 8 بـ 3550 جنيها فقط

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:13 ص
عرض البلاك فرايداي..اشتر
عرض البلاك فرايداي..اشتر آيفون 8 بـ 3550 جنيها فقط
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كريم جمال
استطاع هاتف آيفون الذكي صاحب الشهرة الطاغية على مستوى العالم، تحقيق نجاحات لا مثيل لها ليصبح هدف الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية، بعدما حقق المعادلة الصعبة بين التصميم الأنيق والأداء السلس خاصةً الإصدارات الصغيرة منه فى الحجم مثل آيفون 8، ولكن يعيبه مثل باقي منتجات آبل السعر المرتفع، ولكن مع هذا العرض يمكنك اقتناء نسخة من الهاتف بنصف السعر تقريبًا.


يقدم موقع "والمارت" الشهير للبيع بالتجزئة عروضًا بمناسبة البلاك فرايدي لشراء نسخة مجددة من إصدار 8 iPhone المميز مقابل 226 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 3550 جنيهًا مصريًا، فى نسخة اللون الذهبي.

وبحسب موقع "تك رادار" التقنى، تستطيع شراء نسخة 64 جيجابايت مجددة من آيفون 8، مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone8 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.

يذكر أن هاتف iphone 8 قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، والذى يأتى بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وبطارية سعة 1821 ميللى أمبير،

يمكنك اقتناء نسختك من آيفون 8 فى باللون الذهبي، من خلال هذا الرابط.
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