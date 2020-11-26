عرض البلاك فرايدي.. اشتر آيفون 8 بـ 3550 جنيها فقط

استطاع هاتف

الذكي صاحب الشهرة الطاغية على مستوى العالم، تحقيق نجاحات لا مثيل لها ليصبح هدف الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية، بعدما حقق المعادلة الصعبة بين التصميم الأنيق والأداء السلس خاصةً الإصدارات الصغيرة منه فى الحجم مثل

، ولكن يعيبه مثل باقي منتجات آبل السعر المرتفع، ولكن مع هذا العرض يمكنك اقتناء نسخة من الهاتف بنصف السعر تقريبًا.