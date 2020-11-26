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إصدار أول كتاب عن تاريخ التصميم الجرافيكي العربي..فيديو

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:46 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت بهية شهاب، مؤسسة قسم التصميم  الجرافيكي بالجامعة الأمريكية، إن فكرة إصدار أول كتاب عن تاريخ التصميم الجرافيكي العربي جاءت لها بعدما درست التصميم الجرافيكى فى الجامعة الامريكية ولم يكن هناك اسم أى مصمم عربى داخل الكتب الدراسية، ومن ثم بدأ التساؤل عن مدى وجود مصممين عرب فى العالم العربى ولماذا لا يتم تسجيلهم فى الكتب.

وأضافت بهية شهاب، خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن التصميم الجرافيكى لا يوجد به اى مراجع خاص بالفنانين العرب ولذلك بدأ كتابة خطة عمل للتقديم على منحة مادية للمساعدة على مرحلة البحث وتجميع المادة العلمية لإصدار أول كتاب عن تاريخ التصميم الجرافيكي العربي.

وتابعت أنها  قامت بوضع وصف لكتالوج المساق بالجامعة. لكن، وأثناء تخطيطها للدورة، واجهت عقبة رئيسية تمثلت في عدم وجود كتاب مدرسي لتدريس المادة، وبعد بضع سنوات، وما أن انضم الأكاديمي هيثم نوار إليها، حتى ناقش الاثنان تطوير مثل هذا الكتاب المدرسي.

وأشارت إلى أنه بمجرد أن اكتشفت وجود هذه المصلحة المشتركة، واهتمامتهم بتدريس هذه الدورة معًا، وكتابة هذا الكتاب، تقدموا بطلب للحصول على منحة من الجامعة الأميركية بالقاهرة وحصلنا على تمويل.

وأوضحت أن التصميم الجرافيكي مجال يتطور باستمرار،و يحتاج مصممو الجرافيك الذين يمارسون عملهم اليوم إلى الاهتمام ليس بالتواصل المرئي فحسب، بل وبتجربة المستخدم أيضًا.
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