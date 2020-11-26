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محافظات

إزالة تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح.. صور

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:49 م
صدى البلد
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ايمن محمود

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم الخميس اعمال كسح تجمعات مياه الامطار بعدد من المناطق بالمحافظة مع ما تشهده من حالة عدم الاستقرار في الاحوال الجوية  وسقوط الامطار ،،مع قيام مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية بتكثيف جهود سحب مياه الامطار بالشوارع الرئيسية وعلى الطريق الدولى الساحلى بمدن مرسي مطروح والضبعة والعلمين والحمام.


ففى مدينة الحمام اكد رمضان الباجورى نائب رئيس المدينة انه تمت  أعمال رفع مياه الأمطار بطريق الدولي الساحلي وطريق الملاحه حيث تم الدفع بعدد ٣ سيارات و٢ موتور شفط وطرد  تابعين الحمله الميكانيكيه كما تم الاستعانة بمعدات مرفق مياه الحمام  بعدد  ٢موتور  شفط وطرد وكذلك بالمعدات التابعه لإدارة المطافي حتي يتم كسح مياه الأمطار وإعادة فتح الطريق.

وفي مدينة الضبعة  قال العميد محمد فوزى رئيس مدينة الضبعة ،انه  تم سحب تجمعات مياه امطار من الطريق الدولي الساحلي امام عدد من القرى السياحيه   باستخدام سياره مكافحة السيول الجديده بتواجد وتعاون رجال المرور المركزي قيادة مرور سيدي عبدالرحمن،مع تكثيف جهود مراجعة وثيانة اعمدة الكهرباء وانارة الكشافات بعدد من المناطق والقري التابعة بالضبعة.
بينما اكد الدكتور  ابراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه  الشرب والصرف الصحي بمطروح  انه جارى رفع تراكمات المياه من ميدان ابو طرام و شارع المديرين و أمام فندق ريم علي الكورنيش وسيعقب ذلك رفع تراكمات مياه الأمطار من مناطق حديقة النصر و الريفية و ك2 و ك 3 وسحب مياه الامطار من المناطق غير المخدومة بشبكة الصرف الصحى  او شنايش صرف مياه الامطار، وكذلك تكثيف الجهود لازالة اى تراكمات لمياه الامطار على الطريق الدولى الساحلى بالتعاون مع مجالس المدن

كما واصل مركز ومدينة مرسي مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس المدينة، على مدار الليلة الماضية جهود سحب مياه الأمطار داخل المدينة بالشوارع الرئيسية والجانبية وعلى الطريق الدولى الساحلى بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح.

يذكر ان   محافظة مطروح قد شهدت الاسبوع الماضى هطول أمطار غزيرة ، مع ارتفاع سرعة الرياح وانخفاض  في درجات الحرارة،  .

وتسببت الأمطار في إغراق الشوارع الرئيسية والفرعية بسبب تساقطها بكميات كبيره  خاصة بمدينة  مرسي مطروح
 ومنطقة الساحل الشمالى .

واستمر بسبب الامطار غلق جميع مواني الصيد أمام حركة الملاحة، كإجراء احترازي لحين انتهاء موجة الطقس الممطرة بطول مدن الساحل الشمالي.

كما تسببت الأمطار   في قلة حركة السفر من مطروح إلى المحافظات الأخرى  وخلو الشوارع من المواطنين الذين فضلوا الالتزام منازلهم. 

وقامت مجالس  المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح  بتجهيز السيارات لسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع .

إزالة تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح.. صور
إزالة تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح.. صور
إزالة تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح.. صور
إزالة تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح.. صور
إزالة تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح.. صور
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