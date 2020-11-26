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محافظات

نور طفلة التوك توك تتسلم كشك من المحافظة بفاقوس بالشرقية .. صور

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:36 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
سلم اللواء ضياء الدين ابو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس اليوم الطفلة " نور ابراهيم " ووالدتها كشك بمنطقة شارع ترعة الديدامونية بمدينة فاقوس جاهز بمحتوياته وذلك للمساعدة فى نفقات المعيشة . 

كانت الطفلة "نور" اكدت في حديثها لموقع "صدى البلد"، أنها بدأت العمل على التوك توك في منطقة قسم ثان فاقوس، وبدأت في توصيل الزبائن في مشاوير عقب تواصلهم معها بالهاتف المحمول عقب خروجها من المدرسة.

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وأضافت أنها يوم الواقعة توجهت بصحبة والدتها لاستكمال أوراق والدها لإعادة المعاش المتوقف، وتم التقاط صور لها وانتشرت بصورة واضحة على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تعاطف كبير من المواطنين.

وأشارت سائقة التوك توك إلى أن أسرتها تتكون من والدها إبراهيم محمد محمد، 45 سنة، ووالدتها "دينا أم دنيا"، ربة منزل، وشقيقتها الكبرى دينا، مخطوبة، وهالة، طالبة بالصف الأول الصناعي، ونور بالصف الأول الإعدادي، وشقيقها "محمد"، بالصف الرابع الابتدائي، وأحمد، بالصف الثاني الابتدائي.

واختتمت "نور" أنها تحلم بامتلاك موبايل جديد وسقف لمنزلهم ووظيف ثابتة لوالدتها والمساهمة في تجهيز شقيقتها العروسة، خاصة نظرا لظروفهم الاجتماعية التي التحقت بهم عقب إصابة والدها بالغضروف، مشيرة إلى أنها تحلم أن تكون ضابط شرطة في الكبر.

على جانب آخر، فقد استكملت "دينا أم دنيا"، والدة الطفلة نور حديثها لموقع "صدى البلد"، مؤكدة أنها تتوجه بالشكر إلى جميع المسئولين بالمحافظة، وعلى رأسهم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء ضياء أبو العزم، رئيس مركز ومدينة فاقوس ومسئول الإدارة العامة للمرور بالمركز، لوقوفهم بجانبها وبجانب أسرتها وتوفير جميع المستلزمات لها لإقامة كشك يعينها على أعباء الحياة.

وأضافت والدة الطفلة نور أنها تتمنى وظيفة ثابتة لها، رافضة أن تكون عالة على أحد، مؤكدة أنها اعتادت هي وبناتها على أكل لقمة العيش من عرق جبينهم وحلم حياتها أن تستر بناتها، مقدمة الشكر إلى زوجها.

من جانبه، فقد قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إقامة كشك لأسرة الطفلة "ن. أ. م"، صاحبة الـ 12 عاما، سائقة التوك توك بشوارع مدينة فاقوس لمساعدتها وأسرتها في تحمل نفقات المعيشة ومواجهة أعباء الحياة.

جاء ذلك بعد أن تداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورة لطفلة تقوم بقيادة توك توك للإنفاق على أسرتها المكونة من 7 أفراد وعدم مقدرة والدها المريض على العمل والإنفاق على أسرته نتيجة تعرضه لحادث سير.

على الفور، كلف محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة فاقوس ببحث حالة الطفلة وتقديم جميع أوجه الرعاية لها ولأسرتها ليتوجه نائب رئيس المدينة لمنزلها وبحث حالتها على الطبيعة، حيث تبين أن والدها كان يعمل بمهنة طلاء السيارات وأصيب بغضروف بالعمود الفقري خلال حادث سير والأم ربة منزل ولا تعمل بخلاف أربعة أشقاء في مراحل التعليم المختلفة وشقيقتها الكبرى مقبلة على الزواج ويقطنون في منزل مساحته 60 م مبني بالطوب البلوك والخشب ليقرر المحافظ إقامة كشك لأسرة الطفلة مراعاة لظروفهم الصعبة وتلبية جميع احتياجاتهم وتقديم مساعدات مادية وعينية لإعانة الأسرة على حالها ومنعًا لعمل الطفلة وقيادة التوك توك مرة أخرى، والذي من الممكن أن يعرض حياتها للخطر.

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية، قام نائب رئيس مدينة فاقوس بإبلاغ أسرة الطفلة أنه اعتبارًا من اليوم سيتم إقامة الكشك وتزويده بجميع السلع والبضائع اللازمة.
نور طفلة التوك توك تتسلم كشك من المحافظة بفاقوس بالشرقية .. صور
نور طفلة التوك توك تتسلم كشك من المحافظة بفاقوس بالشرقية .. صور
نور طفلة التوك توك تتسلم كشك من المحافظة بفاقوس بالشرقية .. صور
نور طفلة التوك توك تتسلم كشك من المحافظة بفاقوس بالشرقية .. صور
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