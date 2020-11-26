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رياضة

مصطفى غربال حكم مباراة نهائي القرن"فأل خير" على القطبين في إفريقيا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:40 م
مصطفى غربال
مصطفى غربال
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محمد رشاد
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال لإدارة ‏مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يعاونه المغربي رضوان جيد حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏، وحكمًا رابعًا الزامبي ‏جاني سيكازوي.‏

يلتقي الأهلي والزمالك في التاسعة من مساء غد الجمعة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة، حيث سيكون النهائي الأول الذي يجمع بين فريقين من نفس البلد في نهائي البطولة الإفريقية عبر تاريخها.

ويعد مصطفى غربال واحدا من أميز حكام القارة الإفريقية فى الوقت الحالى فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها وإدارته العديد من المباريات المهمة، وتعافي غربال من الإصابة بكورونا قبل أيام قليلة وأصبح جاهزا بشكل تام لإدارة مباراة الأهلى والزمالك.

 مصطفى غربال مع الأهلي والزمالك

أدار مصطفى غربال مباراة للأهلي أمام تاونشيب البتسواني بمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا عام 2018، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، واحتسب خلالها ركلة جزاء.

فيما أدار مباراة للزمالك أمام الترجي التونسي في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الجارية، وانتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، إلا أن الأبيض تمكن من التأهل إلى دور نصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، وأشهر خلالها 5 إنذارات.

وشارك الجزائري غربال كحكم رابع في عام 2014 من أبطال إفريقيا خلال مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

كما أدار مباراة المصري والهلال السوداني بالكونفدرالية عام 2018 والتي انتهت بالتعادل 1-1 خلال دور المجموعات من البطولة القارية، وأشهر خلالها 4 إنذارات.

,نرصد لكم عددا من المعلومات عن الحكم الجزائري:

1- يعد الجزائري مصطفى غربال أحد مواليد 19 من أغسطس 1985.

2- تم قيده فى القائمة الدولية الخاصة بالحكام الجزائريين عام 2014 بعد ظهوره بمستوى مميز.

3- أدار غربال العديد من مباريات دوري أبطال إفريقيا فى نسخته الحالية وعلى رأسها الهلال السودانى مع النجم الساحلي، إضافة إلى إدارة مباراة الأهلى والهلال السوداني.

4- أدار مباراة واحدة للزمالك كانت أمام مازيمبي الكونغولى وانتهت بالتعادل السلبي عام 2014.

5- تواجد مصطفى غربال فى كأس الأمم الإفريقية 2019 الماضية ونجح فى الظهور بمستوى فنى مميز للغاية وأدار عدة لقاءات.

6 - شارك فى كأس العالم للأندية الماضي، وأدار عددا من اللقاءات فيه وظهر بمستوى فنى مميز أيضا.

7- يتواجد ضمن قائمة تضم 8 حكام لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

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