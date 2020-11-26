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أيمن حمزة: استقرار الشبكة الكهربائية رغم سوء الأحوال الجوية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:22 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن توجيهات القيادة السياسية بضرورة وجود الكهرباء في جميع القرى على مستوى الجمهورية بكفاءة عالية وبجودة لا تقل عن أي منطقة أخرى.

تابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، هناك استقرار كبير في الطاقة الكهربائية وبرغم سوء الأحوال الجوية إلا أن الشبكة تعمل بمستوى عال والانقطاعات محدودة بسبب التطوير المستمر والدائم لتفادي أي عوائق.

وأضاف، تم ضخ 25 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء، كما تم ضخ 75 مليار جنيه استثمارات لرفع كفاءة شبكات نقل الكهرباء لتقليل مدة الأعطال وتقديم خدمة مميزة.
 
وأوضح، إن حصول مشروع بنبان بمحافظة أسوان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على جائزة التميز الحكومى العربية فى دورتها الأولى كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، يعكس مدى إرادة القيادة السياسية في زيادة نسبة الطاقة المتجددة وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط من الطاقة. 

تابع، القيادة السياسية تهدف إلى التنوع في مصادر الطاقة "كالشمس والرياح".

أضاف، محطة "بنبان" للطاقة الشمسية وفرت 10 آلاف فرصة، لافتا أنها من أكبر المشروعات الاستثمارية في قطاع الطاقة النظيفة، بقيمة 2 مليار دولار، عن طريق وجود 32 شركة، مشيرا أن منطقة "بنبان" أصبحت عاصمة الطاقة الشمسية.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا  على بعض المناطق من الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم ورشيد وبورسعيد والعريش ورفح.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.
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