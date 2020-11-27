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أخبار العالم

الجيش اليمني يعلن مقتل 35 عنصرا من الحوثيين في مواجهات غربي مأرب

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:11 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مقتل 35 عنصرا من جماعة "أنصار الله" الحوثية في قصف غربي محافظة مأرب.


وذكر موقع "26 سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن "مدفعية الجيش استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في جبل هيلان، مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وأسفر القصف عن سقوط 21 عنصرا حوثيا".


وأضاف المصدر أن "مقاتلات التحالف العربي، نفذت غارات مكثفة على مواقع وتجمعات للحوثيين في منطقة الشبكة ومواقع متفرقة من جبل هيلان، أدت إلى قتل وجرح العديد من عناصرهم وإعطاب وتدمير آليات قتالية".


وفي وقت سابق اليوم، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، بأن التحالف العربي شن 10 غارات جوية على مديرية صرواح في مأرب، وغارة أخرى على مديرية مدغل شمال غربي المحافظة.


وأعلن الحوثيون الاثنين، مهاجمة محطة وقود في جدة "بصاروخ مجنح نوع "قدس 2" "دخل الخدمة" مؤخرا بعد تجارب ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد".


من جهته، أكد مجلس الوزراء السعودي، إدانة المملكة واستنكارها بشدة للاعتداءات الإرهابية التي تنفذها جماعة الحوثيين، وآخرها استهداف خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة".
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