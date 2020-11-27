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رياضة

فيديو متداول .. ليفاندوفيسكي يدعم مصطفى محمد قبل نهائي أفريقيا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:59 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تداول عددا من رواد صفحات التواصل الإجتماعي على "فيسبوك وتويتر" فيديو لمهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي قائد منتخب بولندا وهو يدعم فيه مهاجم الزمالك قبل نهائي أفريقيا مساء اليوم الجمعة.

وجاء الفيديو الذي لا تزيد مدته عن 30 ثانية حيث ظهر من خلاله ليفاندوفسكي يدعم مصطفي محمد قائلًا: "كل دعم مصطفي محمد في النهائي".

ويلتقى اليوم الجمعة النادي الأهلي غريمه التقليدي نادى الزمالك على ملعب استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني نادى الزمالك في الجبهة اليسرى بعد إصابة عبدالله جمعة بفيروس كورونا رفقة الثنائى محمود حمدى الونش ويوسف أوباما.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن عن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا ‏لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على ‏استاد القاهرة الدولي.‏

ويعاون غربال المغربي رضوان جيد، حكمًا لتقنية الـ«‏VAR‏»، وحكمًا رابعًا الزامبي ‏جاني سيكازوي.‏

وعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد القاهرة، وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما ‏يرتدي الحارس الزي «الموف».‏ ويرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.‏

وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف ‏الساعة ‏من انطلاق المباراة.

وأبدي منصور استياءه الشديد من الجماهير فى المعسكرين الأبيض والأحمر التى تتمنى الإصابة للاعبى الفريق الآخر، مؤكدا أن الشماتة فى المرض عيب ولا تمت للأخلاق بصلة.

وشدد رئيس الزمالك على أنه يثق كثيرا فى قدرات لاعبى الفريق الأبيض الذين سيقع عليهم اختيار باتشيكو فى لقاء الاهلى وقدرتهم على تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير البيضاء.

كما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن جاهزية محمد اوناجم للمشاركة في مباراة الفريق المرتقبة أمام الاهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساءً.
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