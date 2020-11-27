فيديو متداول .. ليفاندوفيسكي يدعم مصطفى محمد قبل نهائي أفريقيا

تداول عددا من رواد صفحات التواصل الإجتماعي على "فيسبوك وتويتر" فيديو لمهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي قائد منتخب بولندا وهو يدعم فيه مهاجم الزمالك قبل نهائي أفريقيا مساء اليوم الجمعة.
وجاء الفيديو الذي لا تزيد مدته عن 30 ثانية حيث ظهر من خلاله ليفاندوفسكي يدعم مصطفي محمد قائلًا: "كل دعم مصطفي محمد في النهائي".
ويلتقى اليوم الجمعة النادي الأهلي غريمه التقليدي نادى الزمالك على ملعب استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويعاني نادى الزمالك في الجبهة اليسرى بعد إصابة عبدالله جمعة بفيروس كورونا رفقة الثنائى محمود حمدى الونش ويوسف أوباما.
يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن عن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة الدولي.
ويعاون غربال المغربي رضوان جيد، حكمًا لتقنية الـ«VAR»، وحكمًا رابعًا الزامبي جاني سيكازوي.
وعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد القاهرة، وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي «الموف». ويرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة من انطلاق المباراة.
وأبدي منصور استياءه الشديد من الجماهير فى المعسكرين الأبيض والأحمر التى تتمنى الإصابة للاعبى الفريق الآخر، مؤكدا أن الشماتة فى المرض عيب ولا تمت للأخلاق بصلة.
وشدد رئيس الزمالك على أنه يثق كثيرا فى قدرات لاعبى الفريق الأبيض الذين سيقع عليهم اختيار باتشيكو فى لقاء الاهلى وقدرتهم على تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير البيضاء.
كما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن جاهزية محمد اوناجم للمشاركة في مباراة الفريق المرتقبة أمام الاهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساءً.