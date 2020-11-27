حسين الشحات يتصدر تويتر قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا

- يارب حسين الشحات يجيب جون ده غلبان و الواد جيرالدو يتزحلق هو بيحب الزحلقه ويجيب ضربة جزاء وافوشه يشوطها جون

واهم حد بقي علولى الراجل جاى من سفر ومرمطه ومنتخبات رايح جاي وطياره بتتخرب يجيب جون كمان

ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك اليوم على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.



