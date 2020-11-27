بـ5 جنيهات.. طريقة تحويل الدش لـ إريل لمشاهدة نهائي القرن مجانا

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك اليوم الجمعة على استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا فى قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل.





وتنطلق أحداث مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى إفريقيا فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم نقلها عبر قنوات bein sports المشفرة وأون تايم سبورت " البث الأرضى".

ويمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الارضية بجوده فائقة sd، من خلال الترددات التالية :

التردد الأرضى : ديجيتال. التردد : UHF 32. أو يمكن الضبط كالتالى :

التردد الأرضى : الانالوج. التردد : UHF 9.

ونستعرض طريقة بسيطة لتحويل الدش إلى إريال أرضي دون الحاجة لشرائه،عن طريق شراء محول وفصل سلك الريسيفر وتركيبه في أحد جهات المحول، على أن يتم تركيب الجهة الأخرى للمحول في التليفزيون بمدخل الإريال.

وتتراوح أسعار المحول الذى يقوم بتحويل الدش العادى إلى إريال من 5 جنيهات لـ10 جنيهات.





ويعد لقاء القمة الأول من نوعه في نهائي بطولة افريقيا حيث لم يصادف ان تقابل فريقين من نفس البلد منذ عام 1964 .





ويعد النادي الاهلي على فريق قيمة تسويقية في نهائي القرن حيث بلغت القيمة 18.93 مليون يورو بينما بلغت قيمة الزمالك التسويقية 15.93 مليون يورو وتبلغ القيمة السوقية للدورى المصري 118.4 مليون يورو

وتصدر فرجاني ساسي قائمة أغلى لاعب في نهائي القرن حيث بلغت القيمة التسويقية للاعب التونسي 2 مليون يورو وجاء محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي في المركز الثاني بقيمة 1.7 مليون يورو

وفي المركز الثالث التونسي علي معلول لاعب الاهلي بقيمة 1.4 مليون يورو وخلفه طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك بقيمة 1.2 مليون يورو ، فيما جاء المحترف النيجيري جونيور اجاي في المركز الخامس بقيمة 1.2 مليون يورو متساويا مع محمود كهربا وعمرو السولية وحسين الشحات.





وتنطلق أحداث مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى إفريقيا فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم نقلها عبر قنوات bein sports المشفرة وأون تايم سبورت " البث الأرضى " .





ومن المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

الدفاع: محمد هانى - رامى ربيعة - أيمن أشرف - على معلول

الوسط: عمرو السولية - حمدى فتحى - محمد مجدى "قفشه" - حسين الشحات

الهجوم: جونيور أجاي - مروان محسن







ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الليلة كالاتي

حراسة المرمى: محمد أبو جبل الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وإسلام جابر الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وشيكابالا وأشرف بن شرقي الهجوم: مصطفى محمد





ويحلم موسيماني بمواصلة كتابة التاريخ مع الأهلي حال تحقيق الفوز في مباراة اليوم، حيث سيصبح أول مدرب أفريقي في التاريخ يتوج بالأميرة السمراء مع الأهلي.



