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توك شو

من داخل السوق.. انخفاض أسعار الخضروات بـ العبور

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:01 م
الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
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البهي عمرو
رصدت القناة الأولى آخر تطورات انخفاض أسعار الخضروات في الأسواق من داخل سوق العبور.

واستعرضت المراسلة جيرمين إبراهيم، في بث مباشر من داخل سوق العبور، تفاصيل  انخفاض أسعار الخضروات.

وقال أحد التجار، إن الفترة الحالية تشهد انخفاضا، مشيرًا إلى ان سعر كيلو الطماطم، انخفض لـ 6 جنيهات  و 4.5 جنيه، ومن المتوقع أن ينخفض بشكل أكبر، مضيفًا: "زيادة أسعار الفترة الماضية كانت بسبب الموجة الحارة التي أثرت على المحاصيل، بجانب الفاصل الزمني بين الصيف والشتاء".

وعن الأسعار، قال :"الكوسة بـ 3 جنيه والخيار البلدي بـ جنيهان، والبسلة بـ 8 جنيهات، والملوخية 4 جنيهات، والليمون بـ 5 جنيهات، والكرنب بـ 6 جنيهات".

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة ، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن المتابعة اليومية للحركة التجارية بالسوق أمر مهم لرصد المستجدات التي قد تحدث أولًا بأول ؛ حتى يتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم تجاه ضبط السوق ، وهو ما يحدث حاليًا ولذلك السوق يعيش فترة مستقرة نتيجة تكاتف كافة الجهات على هدف واحد ، وهو المصلحة العامة.

وقرر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الموافقة على إجراء تخفيضات وذلك بمناسبة الجمعة البيضاء الموافق 27 نوفمبر 2020، وذلك خلال الفترة من 23 نوفمبر 2020 حتى 30 نوفمبر 2020 وذلك لمن يرغب من الشركات والمحال التجارية.

على أن يتم منح الموافقة اللازمة لإجراء التخفيضات وذلك من خلال مديريات التموين والتجارة الداخلية في كل المحافظات ولمن يرغب من الشركات والمحلات.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتفعيل وتنشيط حركة التجارة الداخلية بالأسواق بكل محافظات الجمهورية، من خلال فعاليات غير تقليدية ودعم ومساندة المواطن من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وباعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية.


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