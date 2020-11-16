التعبئة والإحصاء: 3.34 مليون طالب جامعي مقيد بالتعليم العالي في 2020

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، إن جملة الطلاب المقيدين بالتعليم العالي خلال العام الدراسي 2020/2019 الماضي؛ بلغ 3.34 مليون طالب مقابل 3.104 مليون في السابق له، بزيادة بلغت 234.703 ألف طالب بنسبة 7.6٪.





جاء ذلك خلال نشرة أصدرها الجهاز بمناسبة اليوم العالمي للطلاب ، موضحًا أن إجمالي الطلبة المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهرية يشكلون نسبة 73.1% من جملة الطلاب و6.2% بالنسبة لطلبة الجامعات الخاصة و14.4% للمعاهد و0.8% للأكاديميات و0.7% للمعاهد المتنوعة و4.9% للمعاهد الفنية فوق المتوسطة سواء الحكومية أو الخاصة.





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وذكر الجهاز أن عدد الطلاب المقيدين بجامــــــعة الأزهر بلغوا 382.31 ألف طالب بنسبة 15.7%، ثم 238.2 ألف طالب مقيد بجامعة عين شمس من إجمالي طلاب الجامعات الحكومية والازهرية البالغ عددهم 2.442 مليون طالبا، بالإضافة لـ 207.2 ألف طالب بالجامعات الخاصة منهم 25 ألف طالب بجامعة 6 أكتوبر و24.7 ألف طالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.





كما بلغ عدد الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة سواء الحكومية أو الخاصة نحو 162.1 ألف طالبا خلال العام الدراسي الماضي مقارنة بـ 147.62 ألفا في العام السابق له بزيادة بلغت 14.5 ألف طالبا، في حين وصل نسبة الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنيـة الحكـومية 96.4٪، والمعـاهد الفنية الخاصــة بـ 3.6 ٪، خلال العام الدراسي 2019/2020 من إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية.



