ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منتخب مصر يتقدم 3 مراكز فى التصنيف الشهري العالمي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:03 م
منتخب مصر
منتخب مصر
Advertisements
منتصر الرفاعي

تقدم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري فى التصنيف العالمي للمنتخبات 3 مراكز محتلا المركز الـ 49 بدلا من الـ52 الذى احتله الشهر الماضي.


وحل منتخب الكاميرون ضمن مصاف أفضل 50 منتخبا على حساب كل من كوستاريكا وغانا.


و حقق منتخب مصر فوزين متتاليين على نظيره التوجولى فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المُقبلة ورفع رصيده إلى 1432 نقطة بعدما كان فى رصيده 1420 قبل التوقف الدولي.


 ووسعت بلجيكا الفارق على قمة الترتيب أمام فرنسا بينما اقتربت البرازيل من المركز الثانى بعد مواصلة البداية المميزة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى قطر 2022.


 ورغم غياب أي تغييرات كبيرة على القمة، عادت بعض الوجوه المألوفة إلى مصاف العشرة الكبار حيث عاد كل من المكسيك (المركز التاسع +2) وإيطاليا (المركز العاشر، 2+) بعد غياب تسع وأربع سنوات على التوالي حيث حل كل منهما مكان كرواتيا وكولومبيا.


 فى المقابل.. كان هناك تقدم كبير لكل من رومانيا (المركز 37، 7+) والمجر (المركز 40، 7+) بينما صعد كل من مصر (المركز 49، 3+) والكاميرون (المركز 50، 3+) إلى مصاف أفضل 50 منتخبًا على حساب كل من كوستاريكا وغانا.


وكان أفضل الصاعدين في الترتيب كل من غينيا الاستوائية (المركز 134، 10+) وبوروندي (المركز 138، 10+) بعد فوز كل منهما على ليبيا وموريتانيا ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية بينما صعدت أربع دول خمس مراكز أو أكثر في الترتيب وهي لاتفيا (المركز 136، 6+) وكوراساو (المركز 76، 5+) وأذربيجان (المركز 109، 5+) وجنوب السودان (المركز 163، 5+).


وسيتم اعتماد تصنيف شهر نوفمبر لتوزيع المنتخبات الأوروبية في قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ والتي ستُقام يوم 7 ديسمبر المقبل.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

منافس مصر.. إلغاء ودية توجو وليبيا بسبب كورونا

تراجع ترتيب منتخب مصر في تصنيف الفيفا

فيفا يعلن موعد قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022

تصفيات أمم أفريقيا.. الجزائر تفوز على زيمبابوي بثلاثية وغانا تهزم السودان

تصفيات كأس العالم 2022.. البرازيل تسعى لمواصلة الانتصارات أمام فنزويلا.. الليلة

التاريخ يدعم البدري.. تفوق كاسح لـ مصر على توجو قبل مواجهة الليلة

ترشيحاتنا

شيكا رايح جاى.. مناورات في الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي أفريقيا

عرض البلاك فرايداى.. اشتر آيفون XS بـ 7600 جنيه فقط

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر شيرين سيف النصر وأزواجها

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. 4 قنوات تنقل مباراة الأهلي والزمالك

تشكيل الأهلى.. كيف يخطط موسيماني لإسقاط الزمالك في نهائي إفريقيا

أبطال أفريقيا.. تشكيل الأهلي المتوقع قبل مواجهة الزمالك في النهائي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنازة عسكرية.. كيف ودع السودانيون حكيم الأمة «الصادق المهدي»؟

هوندا تستعد للكشف عن أيقونتها سيتي نسخة الهاتشباك.. السعر والمواصفات.. صور

10 صور من عرض مسرح مصر اليوم .. شاهد