شاهد ما حدث لمسنة تعرضت لآلاف اللدغات من سرب نحل ضخم

تركت امرأة مسنة مغطاة بالكامل بلسعات نحل، بعد هجوم مرعب من قبل سرب من النحل.

ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، تتعافى السيدة البالغة من العمر 72 عامًا الآن بعد أن تعرض جسدها بالكامل ، وخاصة وجهها ، لهجوم من قبل آلاف الحشرات الطائرة في البرازيل.

وأظهرت صور لها المئات من اللسعات المليئة بالسم التي تغطي وجهها وعشرات النحل الأفريقي الميت عالق في شعرها.

وتعين علاجها في المستشفى بأدوية مضادة للسموم بعد المحنة المرعبة يوم الأربعاء.

كما أصيبت امرأتان أخريان كانتا برفقتها في ذلك الوقت ، تبلغان من العمر 65 و 71 عامًا ، بلسع شديد في بريتانيا ، في ولاية غوياس.

تم إنقاذهم من قبل ضابطي شرطة ، الذين تحدوا النحل للمساعدة وأصيبوا أيضًا بجروح خطيرة.

كانت النساء الثلاث المسنات يصطادون في نهر تيجرينهو ، بالقرب من الجسر ، عندما أزعجوا النحل الذي استقر على أحد الأعمدة على ما يبدو، حيث قالوا إنهم لم يلاحظوها قبل البدء في الصيد.

لكنهم تعرضوا للهجوم في غضون دقائق وغرقوا في سحابة من نحل العسل الغاضب ، والتي تجاوز عددها 10000.

فيما ظلوا تحت الحصار لمدة 10 دقائق حيث كانوا يحاولون صد الحشرات السامة والقتال من أجل حياتهم.

قام سائقو السيارات الذين كانوا يقودون سياراتهم على طريق قريب بتنبيه الشرطة إلى مشهد الكابوس.

وقال الرقيب فالديفينو دي أوليفيرا ، الذي ساعد في إنقاذ الضحايا: "عندما وصلنا كانت إحدى النساء قد أغمي عليها.

واضاف "لم يكن لديها أي قوة للقتال. لقد تعرضت للعض في جميع أنحاء جسدها ، لكن رأسها ووجهها كانا الأكثر تضررا ".

وقال لوسائل الإعلام البرازيلية إنه لم يكن لديه وقت لارتداء ملابس الحماية قبل الخوض في السرب مع زميله الرقيب ويليان كوستا سيلفا.

و خاطر ضباط الشرطة الشجعان بحياتهم لسحب النساء إلى بر الأمان.

قال الضابط : "أحاط النحل بالنساء بالكامل، لذلك اقتربنا منهم قدر الإمكان ، وتوقفنا واندفعنا لدفعهم إلى سيارتنا ".

تركت النوافذ مفتوحة لمنح النحل طريقًا للفرار ، لكن العديد منهم ظلوا داخل سيارة الشرطة واستمروا في الهجوم.

في المستشفى ، هز المسعفون العديد من النحل الميت من شعر الضحية ، والذي تم تصويره ملقى على الأرض.

كما تم تصوير الرقيب سيلفا وهو يشعر بالألم عندما تلقى ترياقًا في ذراعه ممدودة.

على الرغم من أن المرأة المسنة التي تظهر في الفيديو لا تزال في المستشفى ، إلا أن صحتها مستقرة حسبما ورد.