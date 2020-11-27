مؤمن زكريا يسلم الكأس إلى لاعبي الأهلي

ويعد النادي الأهلي عقدة نادي الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث لم يعرف الأهلي طعم الهزيمة أمام الزمالك في البطولة الإفريقية، حيث حقق الفوز في خمس مباريات مقابل التعادل في ثلاث مواجهات.









واستطاع موسيماني في تحقيق اللقب الثاني له من الأميرة السمراء في مسيرته ، ويعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عقدة نادي الزمالك حيث توج من قبل باللقب الأول على حساب النادي الأبيض مع نادي صن دوانز.





وجاءت المباراة كالتالي:.







