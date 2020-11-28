حبس مسئول صيدلية ومعاونه لبيعهما الأقراص المخدرة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس المدير المسئول عن صيدلية ومعاونه، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما ببيع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية بدون تذكرة طبية مقابل

مبالغ مالية كبيرة .









وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.









وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى لجرائم ترويج الأقراص والأدوية المخدرة والمحظور تداولها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مواجهة جرائم ترويج العقاقير المخدرة.









أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى قيام المسئولين عن إدارة صيدلية بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة ، ببيع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية كبيرة.









عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الصيدلية المشار إليها ، وأمكن ضبط ( المدير المسئول ومعاونه ) ، وأسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأقراص لأدوية مخدرة ومؤثرة على

الحالة النفسية والعصبية ومنشطة ومحظور تداولها ومهربة جمركيًا ، مبلغ مالى ) ، وبمواجهة المشار إليهما إعترفا بإدارتهما للصيدلية وحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح مالك الصيدلية ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.