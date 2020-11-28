ياريتني ما بصيت.. تعليق عمرو أديب على هدف مجدي أفشة

علق الإعلامي عمرو أديب على هدف اللاعب محمد مجدي قفشة في مرمي نادي الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، قائلا:"ياريتي ما بصيت على الشاشة، يا ريتني ما حضرت روح قفشة".





وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر": "ربنا كريم وإن شاء الله الزمالك يتعادل، لاعبي الأهلي بتقع على الأرض وبتعمل فيها موجوعة، أنا هشتغل معلق كورة أحسن".





تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالشكر لفريقي الأهلي والزمالك على المظهر المشرف للفريقين في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم والتي خرجت بالشكل اللائق بكرة القدم المصرية بشكل خاص والرياضة المصرية بشكل عام.





وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهاني لفريق النادي الأهلي وجماهيره وأعضائه على تحقيق الفوز باللقب الإفريقي.





ويتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بخالص التمنيات بالتوفيق لفريق الزمالك فيما هو قادم والذي نجح في أن يصل إلى النهائي عن جدارة وإستحقاق .





ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الفائز الأكبر من مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا الرياضة المصرية بتواجد فريقين مصريين في المباراة النهائية لأول مرة في تاريخ دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



