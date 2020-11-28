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منوعات

خلف ظهرها.. لحظة تحبس الأنفاس لـ غزال شرس يفاجئ امرأة| صور

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:30 ص
غزال احمر
غزال احمر
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عزة عاطف
لحظة تحبس الأنفاس التقط فيها أحد الأشخاص صورة لأكبر أنواع الغزلان البرية في بريطانيا، وهو يضع حافره الذي يبلغ طوله ما بين ثمانية أو تسعة سنتيمترات، على ظهر امرأة أثناء وقوفها إلى جانب سيارتها على المستنقعات الاسكتلندية، مما أصابها بالذعر الشديد.

التقطت الصور لحظة اقتراب الغزال الموجود بشكل شائع في الأراضي الحرجية والمستنقعات، من الزائرة في موقف للسيارات على المرتفعات في Glen Coe، حيث التقط مصور مصدوم اللحظة، بينما كانت المرأة متجمدة في مكانها من الذعر.
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الأيل الأحمر هو أكبر الثدييات البرية في بريطانيا، حيث يستطيع الذكور أن يكبروا حتى 4 أقدام و 5 بوصات، ويصل وزنه إلى حوالي 30 كيلو.

ويمكن التعرف على هذا النوع من الغزلان من خلال لونها الأحمر الصدئ المميز في الصيف، والذي يتحول إلى ما يشبه المعطف البني في الشتاء. 

كما يمكن أيضًا أن تكون حوافرها كبيرة الحجم، حيث يبلغ طول حافرها الأمامي فقط ما بين ثمانية أو تسعة سنتيمترات.

موسم تكاثرها، المعروف أيضًا باسم موسم التكاثر، يحدث من نهاية سبتمبر إلى نوفمبر، وخلال هذا الوقت يمكن رؤيتهم ينخرطون في عروض الهيمنة، والتي قد تنطوي على القتال، الزئير أو الاقتراب من المارة.

غالبًا ما يُنصح زوار المناطق التي يوجد بها عدد كبير من الغزلان بتجنب الاقتراب الشديد من الحيوانات خلال هذه الفترة. 

يمكن مشاهدة الغزلان الحمراء على نطاق واسع في اسكتلندا، لكنها غير موجودة في الجزر الشمالية، لأنها تحتاج بيئة معينة للتكاثر. 

تعد منطقة مرتفعات Glen Coe مكانًا مثاليًا للحيوانات البرية، حيث تشتهر بالشلالات والقمم مثل Bidean nam Bian و Buachaille Etive Mor.

وقد أثارت الصورة الملتقطة لحافر الغزال على ظهر المرأة الذعر على مواقع التواصل، حيث تساءل الكثيرون عن حالة المرأة الآن وما حدث معها فيما بعد.
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