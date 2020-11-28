ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. النجوم يحتفلون بفوز الأهلي ببطولة افريقيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:41 ص
صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوى

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:


شاركت الاعلامية ريهام سعيد صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام ".

شارك الفنان خالد سليم صور جديدة للاحتفال بفوز النادي الأهلي، وذلك على حسابه الشخصي لموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

نشرت المطربة راندا حافظ هلى حسابها الخاص على انستجرام صوره خاص لها مرسومة بطريقة الكاريكاتير سخرت فيها من منافسي الاهلي فى البطولة الافريقية وهم الزمالك والرجاء والوداد المغربي بعد فىز الاهلي بالبطولة وعلقت راندا على الصورة "رايحين لفين ده انا الملك".

سارع المطرب سعد الصغير، باهداء النادى الأهلى أغنية جديدة تحمل اسم "ملوك أفريقيا"، وذلك بعد فوزه بدورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه.

نشر الفنان  رامز جلال فيديو برفقة اصدقائه بخصوص توقعاتهم للنادي الأهلي والزمالك، وذلك على حسابه الشخصي لموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاده.. الجمهور يبحث عن رابح صقر

يوسف المساكني يثير الجدل بصورة مع علي معلول وفرجاني ساسي

أخبار الفن.. النجوم يتوقعون نتيجة مباراة الأهلي والزمالك.. تعرف على قصة أغنية أهلاوي لـ محمد الشرنوبي

خالد سليم عن فوز الأهلي: "فرحتونا زي ما اتعودنا منكم.. وهاردلك لنادي الزمالك"

مستعينًا بصورته مع الخطيب.. تركي آل الشيخ يهنئ النادي الأهلي بفوزه بدوري أبطال أفريقيا

راندا حافظ تسخر من منافسي الأهلي بعد فوزه بالبطولة الافريقية

ترشيحاتنا

أول مُعلمة للقيادة في سوهاج تكشف سبب رفضها تعليم الرجال

موجز السوشيال ميديا.. جماهير الأهلي تحتفل بالأميرة التاسعة.. الخطيب يقبل رأس مؤمن زكريا .. تركي الشيخ يهدي الأحمر أغنية بمناسبة الفوز ببطولة أفريقيا

اليوم مؤتمر صحفي للجنة المسابقات باتحاد الكرة

تركي الشيخ يهدي الأهلي أغنية احتفالا ببطولة أفريقيا.. فيديو

هل تجوز صلاة قيام الليل بـ 4 ركعات متصلة؟

هل يقع طلاق مريض السكر عند الغضب الشديد ؟..الإفتاء تجيب

Advertisements

وفاة نائب برلماني بالقليوبية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. اسرته: لم يحتفل بفوزه

شاهد.. خناقة شوارع بين لاعبي الاهلي والزمالك عقب مباراة نهائي القرن

حسين الشحات يروي كواليس طرده مع لاعب الزمالك عقب نهائي القرن

تركي الشيخ يهدي الأهلي أغنية احتفالا ببطولة أفريقيا.. فيديو

كيف تقضي الصلاة الفائتة ؟.. احذر 3 أخطاء يقع فيها الكثيرون

بعد ساعات من وفاته.. شاهد لحظة استيقاظ ميت يصرخ داخل المشرحة| صور

ملقاة على الطريق.. شاهد سعودي يعثر على شنطة سفر بداخلها جثة | صور

السولية: أشكر رمضان ولاعبى الاهلي الكبار على المساهمة فى لقب أفريقيا

موجز السوشيال ميديا.. جماهير الأهلي تحتفل بالأميرة التاسعة.. الخطيب يقبل رأس مؤمن زكريا .. تركي الشيخ يهدي الأحمر أغنية بمناسبة الفوز ببطولة أفريقيا

عارضة أزياء تعتزل لنصرة الحجاب وتشكر كورونا.. من هي «حليمة عدن»| صور

باحثون صينيون: فيروس كورونا نشأ في الهند وليس وهان

متى ستتألق.. ميدو ينتقد حسين الشحات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات جاك jac 2021 s4 اليوم في مصر.. صور

عارضة أزياء تعتزل لنصرة الحجاب وتشكر كورونا.. من هي «حليمة عدن»| صور

باحثون صينيون: فيروس كورونا نشأ في الهند وليس وهان