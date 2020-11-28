أخبار الفن.. النجوم يحتفلون بفوز الأهلي ببطولة افريقيا

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:
شاركت الاعلامية ريهام سعيد صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام ".
شارك الفنان خالد سليم صور جديدة للاحتفال بفوز النادي الأهلي، وذلك على حسابه الشخصي لموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
نشرت المطربة راندا حافظ هلى حسابها الخاص على انستجرام صوره خاص لها مرسومة بطريقة الكاريكاتير سخرت فيها من منافسي الاهلي فى البطولة الافريقية وهم الزمالك والرجاء والوداد المغربي بعد فىز الاهلي بالبطولة وعلقت راندا على الصورة "رايحين لفين ده انا الملك".
سارع المطرب سعد الصغير، باهداء النادى الأهلى أغنية جديدة تحمل اسم "ملوك أفريقيا"، وذلك بعد فوزه بدورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه.
نشر الفنان رامز جلال فيديو برفقة اصدقائه بخصوص توقعاتهم للنادي الأهلي والزمالك، وذلك على حسابه الشخصي لموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.