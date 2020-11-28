عمرو زكي للاعبي الزمالك: نتعلم من ليفربول

وتقدم الأهلي بهدف مبكر عبر عمرو السولية، في الدقيقة 5، قبل أن يتعادل الزمالك عن طريق محمود عبد الرازق "شيكابالا"، في الدقيقة 31.

وسجل محمد مجدي "أفشة" هدف البطولة في الدقيقة 86، من تسديدة صاروخية خدهت لاعبي الزمالك والحارس محمد أبو جبل.





ونجح الأهلي في فك عقدته، وحقق لقب دوري الأبطال بعد غياب 7 أعوام كاملة، منذ آخر تتويج في 2013.





وكان ليفربول قد خسر لقب دوري أبطال أوروبا في نسخة عام 2018، أمام ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 3-1، في نهائي كييف.





لكن ليفربول لم يستسلم وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه في عام 2019، بعد الفوز على مواطنه توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين، في النهائي الذي أقيم على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.



