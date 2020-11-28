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رياضة

عمرو زكي للاعبي الزمالك: نتعلم من ليفربول

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:56 ص
الزمالك
الزمالك
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إسراء أشرف
وجه عمرو زكي مهاجم نادي الزمالك الأسبق، رسالة إلى إدراة القلعة البيضاء واللاعبين، بعد خسارة اللقب الإفريقي أمام الأهلي في المباراة النهائية.

وكتب عمرو زكي عبر حسابه الشخصي "تويتر": "هام لإدارة ولاعبي الزمالك.. نتعلم من ليفربول.. خسر نهائي الشامبيونز من ريال مدريد بعد موسم اسطوري وكان الافضل ولكن لم ينصفه الحظ ولكنه عاد في الموسم اللي بعده بعد الحفاظ على قوام الفريق وحقق البطولة".

وأضاف: "طول ما وراكم جمهور عظيم زي جمهور الزمالك.. لا تفقدوا الامل ابدا".

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه، أمس، الجمعة، بعد فوز في الوقت القاتل على غريمه الزمالك 2-1، في المباراة النهائية التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

وتقدم الأهلي بهدف مبكر عبر عمرو السولية، في الدقيقة 5، قبل أن يتعادل الزمالك عن طريق محمود عبد الرازق "شيكابالا"، في الدقيقة 31.

وسجل محمد مجدي "أفشة" هدف البطولة في الدقيقة 86، من تسديدة صاروخية خدهت لاعبي الزمالك والحارس محمد أبو جبل.

ونجح الأهلي في فك عقدته، وحقق لقب دوري الأبطال بعد غياب 7 أعوام كاملة، منذ آخر تتويج في 2013.

وكان ليفربول قد خسر لقب دوري أبطال أوروبا في نسخة عام 2018، أمام ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 3-1، في نهائي كييف.

لكن ليفربول لم يستسلم وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه في عام 2019، بعد الفوز على مواطنه توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين، في النهائي الذي أقيم على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

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