1000 صورة وفيديو خليع.. فضيحة فى جيش إسرائيل ضابط يصور المجندات فى أوضاع غير لائقة

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم، السبت، تفاصيل فضيحة مدوية بالجيش الإسرائيلي حول قيام ضابط بتصوير المجندات، حيث التقط أكثر من 1000 صوره ومقطع فيديو خليع لهن.









وقدمت إحدى المجندات وتدعى (أ) شكوى للشرطة الإسرائيلية قبل خمس سنوات ضد الضابط "روم أبيرجيل" بأنها تعرضت للتحرش على يد المذكور.









وقالت "يديعوت" إنه تم القبض على الملازم "روم أبيرجيل"، وهو ضابط في قاعدة تسيليم، للاشتباه في التقاط أكثر من 1000 صورة ومقاطع فيديو خليع عن مجندات.











وأكدت الصحيفة العبرية أنه بعد فضح أمر الضابط اتصلت مجندات أخريات خائفات من أن يكون صورهن دون علمهن بـ MPI وقررت المحكمة العسكرية تمديد اعتقاله حتى 1 ديسمبر.









واكتشف على هاتف الضابط المتهم 800 مقطع فيديو ومئات الصور قام بتصويرهم مدى ثلاث سنوات لعشرات المجندات.







