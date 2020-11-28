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أخبار العالم

1000 صورة وفيديو خليع.. فضيحة فى جيش إسرائيل ضابط يصور المجندات فى أوضاع غير لائقة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:19 ص
فضيحة فى جيش إسرائيل
فضيحة فى جيش إسرائيل ضابط يصور المجندات فى أوضاع غير لائقة
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سمر صالح
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم، السبت، تفاصيل فضيحة مدوية بالجيش الإسرائيلي حول قيام ضابط بتصوير المجندات، حيث التقط أكثر من 1000 صوره ومقطع فيديو خليع لهن.


وقدمت إحدى المجندات وتدعى (أ) شكوى للشرطة الإسرائيلية قبل خمس سنوات ضد الضابط "روم أبيرجيل" بأنها تعرضت للتحرش على يد المذكور.


وقالت "يديعوت" إنه تم القبض على الملازم "روم أبيرجيل"، وهو ضابط في قاعدة تسيليم، للاشتباه في التقاط أكثر من 1000 صورة ومقاطع فيديو خليع عن مجندات.


وأكدت الصحيفة العبرية أنه بعد فضح أمر الضابط اتصلت مجندات أخريات خائفات من أن يكون صورهن دون علمهن بـ MPI  وقررت المحكمة العسكرية تمديد اعتقاله حتى 1 ديسمبر.


واكتشف على هاتف الضابط المتهم 800 مقطع فيديو ومئات الصور قام بتصويرهم مدى ثلاث سنوات لعشرات المجندات.


وتم تقديم شكاوى إضافية ضد الضابط الذي التقط أكثر من 1000 صورة وفيديو خاص بالمجندات.
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