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رياضة

صدام محتمل مع بايرن ميونخ.. تعرف على مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:45 م
الاهلي بطل افريقيا
الاهلي بطل افريقيا
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عبدالله هشام
حقق النادي الأهلي بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة النهائية. 

ومع تحقيق بطولة دورى الأبطال سيمثل النادي الاهلي القارة السمراء في بطولة كأس العالم للأندية بقطر خلال الفترة من1 وحتى 11 فبراير، بينما يمثل قارة أوروبا فريق بايرن ميونخ، وأوكلاند سيتي ممثل قارة أوقيانوسيا، والدحيل ممثل قطر الدولة المضيفة.

وسيبدأ النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم من دور ربع النهائي، حيث يواجه الفائز من الدحيل أو أوكلاند سيتي، أو بطل آسيا أو بطل أمريكا الشمالية، حسب القُرعة، وحال فوزه سيواجه بايرن ميونيخ أو بطل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي البطولة العالمية.

ويفتتح مونديال الأندية بمواجهة الدحيل القطري منظم البطولة امام فريق اوكلاند سيتي النيوزلاندي بطل الاوقيانوس يوم 1 فبراير المقبل ويواجه الفائز من المباراة النادي الأهلي أو الفائز من مباراة بطل آسيا وأمريكا الشمالية حسب ما تسفر عنه القرعة. 

وحقق بايرن ميونخ الألماني لقب دورى أبطال أوروبا بعد الفوز على فريق باريس سان جيرمان في نهائي الشامبيونزليج. 

وكان الجيل الذهبي للنادي الاهلي حقق انجاز تاريخي عام 2006 في بطولة كأس العالم للاندية حيث حقق المركز الثالث والميدالية البرونزية 

ووجه نادي بايرن ميونيخ الألماني، رسالة نارية إلى نظيره الأهلي المصري، بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب غريمه التقليدي الزمالك.

وقال بايرن ميونخ المتوج بدوري أبطال أوروبا في رسالته للأهلي: "من البايرن بطل أوروبا إلى Al Ahly SC بطل إفريقيا، تهانينا لكم على الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، نراكم في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل".

وتوج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد أن حقق الأهلي فوزا صعبا على الزمالك بهدفين مقابل هدف ليتوج بنهائي القرن الذي يجمع بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا على ملعب استاد القاهرة الدولي.
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